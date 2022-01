Politiet: Overgrepssiktet mann ble løslatt – så fortsatte overgrepene

I mai ble 27-åringen varetektsfengslet for flere Snapchat-overgrep mot unge jenter. Tre måneder senere ble han løslatt. Nå mener politiet at han har fortsatt med overgrepene.

Selv har ikke den 27 år gamle mannen tatt stilling til siktelsen, opplyser hans forsvarer, advokat Sulman Hussain, til TV 2.

– Han har det tungt og vanskelig akkurat nå, men han samarbeider med politiet, sier Hussain.

– Frister med penger

Politiet ble kjent med saken en gang på våren i fjor. Etterforskningen avdekket raskt at det kunne være snakk om mange fornærmede.

Da 27-åringen ble pågrepet en tirsdag formiddag i mai, var han siktet for overgrep mot mellom 10 og 20 jenter i alderen 12-16 år.

– Etter vårt syn tar han kontakt med jentene på Snapchat og frister med penger gjennom betalingstjenesten Vipps. Til gjengjeld ber han om lettkledde bilder, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim til TV 2.

– Det begynner gjerne med et poseringsbilde, og så blir det mer fysisk etter hvert, sier hun.

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim, som i dag jobber i Oslo politidistrikt, fikk medhold i sin begjæring om varetektsfengsling. Foto: Heiko Junge / NTB

I tillegg til siktelsen som gjelder fremskaffing av bilder som seksualiserer barn, er 27-åringen siktet for å ha fått to jenter mellom 14 og 16 år til å gjennomføre seksuelle handlinger med seg selv.

Ifølge Sharma-Sundheim kan siktelsen komme til å bli utvidet til å gjelde flere fornærmede.

Derfor ble han løslatt

Da 27-åringen hadde sittet varetektsfengslet i to måneder, valgte politiet i juli ikke å be retten om forlengelse av fengslingen.

– Vi mente ikke lenger at faren for bevisforspillelse var til stede, og derfor ble han løslatt, sier Sharma-Sundheim.

Flere måneder senere, i desember, satt en av de fornærmede jentene i politiavhør. Hun fortalte at hun hadde hatt kontakt med mannen etter at han ble løslatt.

Politiet etterforsket saken videre, og onsdag denne uka ble mannen pågrepet på en adresse i Oslo.

– Vi mener han har fortsatt med samme atferd etter løslatelsen. Derfor har vi bedt om at han varetektsfengsles av hensyn til gjentakelsesfaren, sier politiadvokaten.

– Burde dere, sett i ettertid, forsøkt å holde ham i varetekt på gjentakelsesfare da han ble løslatt i juli?

– Vi mente ikke den gangen at vilkårene for varetektsfengsling var til stede, sier hun.

MØTTE HER: Torsdag ble mannen varetektsfengslet på nytt. Foto: Frode Sunde / TV 2

For politiet gjenstår mye arbeid med å gå gjennom beslag i saken. De forsøker også å få tilgang til en Snapchat-konto som de mener kan kaste lys over mannens aktiviteter etter at han ble løslatt for et halvt år siden.

Fengslet på nytt

Mannen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han begjærte seg løslatt under rettsmøtet.

– Han mener ikke at det er fare for verken bevisforspillelse eller gjentakelse, sier advokat Hussain.

Nylig ble mange av sakens dokumenter avklausulert for siktede, slik at han først nå har fått tilgang til å se hva politiet har foretatt seg.

Ifølge forsvareren er det snakk om over tusen sider med etterforskning.

– Nå vil han sette seg inn i saken, og så kan han ta stilling til spørsmålet om straffskyld etter det, sier han.