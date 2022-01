TV 2 møter Espen Bjervig i ankomsthallen på Gardermoen torsdag ettermiddag. Han har nettopp avgitt en negativ hurtigtest, og skal rette kursen mot Beijing med blant andre smøreteamet.

Løperne drar nedover senere.

– Gutta kommer seg til Norge og drar herfra på mandag. Så skal jentene reise fra Zürich på tirsdag, forteller Bjervig.

NEGATIV TEST: Espen Bjervig testet negativt på hurtigtesten på Gardermoen. Om noen tester positivt, må det tas en påfølgende PCR-prøve. Foto: Heiko Junge

Onsdag ble det kjent at Weng og Kalvå har avgitt positive tester. Eksperter har tatt til orde for at man burde innse at toget er gått for duoen, og heller gi reservene best mulig tid til å forberede seg.

– Om man skal sende ned andre enn dem som er tatt ut, må det gjøres umiddelbart. Da må de som har påvist smitte så fort som mulig få beskjed om at dette ikke kommer til å gå, har NRK-ekspert Fredrik Aukland sagt til VG.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug mener det er svært lite sannsynlig at Weng eller Kalvå rekker OL. Første øvelse for kvinnene går 5. februar. Siste går 20. februar.

– OL er nok dessverre over for dem. De havner i isolasjon i ti dager. Det gjør at de ikke får forberedt seg optimalt. De mister viktig trening og forberedelser inn mot konkurranser. I tillegg må de utsette reisen og komme seg til Kina. Det bli veldig vanskelig, sier Northug.

Bjervig holder kortene tett til brystet.

– Jeg er vant til at de såkalte ekspertene synes og sier mye. Vi håndterer ting internt, og så går vi ut med det når vi er ferdige med det, sier langrennssjefen og smiler bak munnbindet.

Weng og Kalvå skal sitte ti dager i isolasjon. Torsdag 3. februar kommer duoen ut av isolasjon.

Det er to dager før åpningsdistansen i OL, 15 km med skibytte. Kalvå og Weng må avlegge negativ PCR-test i Italia og flere negative tester for å komme inn i Kina.

– Hvor realistisk er det å få dem til OL?

– Jeg må støtte meg litt på det helseteamet sier også. Det er ikke umulig, men det er klart at det er trangt på tid, svarer Bjervig.

– Vi håper, og kommer til å ta fortløpende vurderinger på om man setter inn reserver eller ikke, fortsetter han.

KAMP MOT KLOKKEN: Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå fikk påvist smitte på oppløpet til OL, og trenger nå å ha hellet med seg for å få deltatt i lekene. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Nå venter Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug og de andre langrennsløperne i Seiser Alm på svar fra den siste runden med PCR-tester.

Bjervig forventer at de kommer i løpet av kvelden, og håper at han har fått gode svar innen han setter seg på flyet til Beijing.

– Det jeg har hørt fra dem i dag, er at de har vært ute og trent, men selvfølgelig ikke de to som er smittet. Det er fine forhold og folk er friske og fine. Det var i hvert fall ikke noen nye tilfeller på formiddagen, da jeg snakket med dem, forteller langrennssjefen.

– Jo flere dager som går, jo lysere og lysere blir det. Vi får fortsatt håpe, sier Bjervig.