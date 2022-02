Steffen (36) om karrierevalgene: – Har ikke hatt mulighet til å legge av millioner

At Steffen Thoresen skulle bli ishockeyspiller var nærmest forutbestemt. Familien flyttet til Hamar da faren, Petter, som nå er landslagstrener, ble ny Storhamar-trener.

På Hamar la han og broren, Patrick, grunnlaget for det som skulle bli to store karrierer.

Brødrene trente hardt og mye, og begge viste seg som store talenter. De hadde det samme målet.

– Vi hadde hele tiden en stor drøm om å komme oss til NHL. Det er gøy at Patrick klarte det. Jeg er veldig stolt over karrieren min også selv om jeg ikke har nådd hele veien, sier Steffen Thoresen - som er blitt 36 år.

De dro begge til Sverige i ung alder - Steffen tidligere enn storebror Patrick. Da Patricks karriere tok av i nabolandet, dro Steffen hjem igjen da han var ferdig med skolegangen.

EN ANNEN VEI: Steffen Thoresen og broren Patrick gikk ulike veier, men har begge hatt store karrierer i norsk målestokk. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Så sin mulighet

Selv om han tidlig utmerket seg som et stort talent og primært dro til Sverige for å satse på hockeydrømmen, prioriterte han også skolegang.

– Jeg var kanskje ikke kjempeflink på skolen, men jeg likte å drive med håndverk. Färjestad var den eneste klubben hvor jeg kunne kombinere ishockey og en yrkesfaglig utdanning. Jeg valgte det som jeg faktisk følte at passet meg best, sier han.

I likhet med faren valgte han å bli murer.

Gjennom det som er blitt snart 20 år på toppnivå har han jobbet mye ved siden av hockeyen, selv om det ikke alltid har vært en nødvendighet.

Han har blant annet vært vaktmester, utleiemegler og selger av kassasystem og terminaler. Nå har han begynt på en ny utdanning - som lærer i yrkesfag.

– Jeg forsøker å alltid ha noe ved siden av hockeyen. For meg er det veldig fint å ha mer å tenke på enn bare idretten. Jeg har spilt i Norge, Sverige og litt i Hviterussland, men jeg har ikke hatt mulighet til å legge av mange millioner kroner på en sparekonto og tenkt at det skal jeg leve av når karrieren er over. Det er greit å ikke ha for store gap i CV-en, sier Thoresen.

I skyggen til broren

Under kamper har mange supportere sagt sin mening om hvilken av Thoresen-brødrene de mener er best.

– Det er mange som fra tribunen har skreket "broren din er bedre". Da må jeg bare flire, for det er han jo. Jeg snur ikke og sier imot det, for ser man på hans sifre for målpoeng og hvor han har spilt, så er det bare å ta av seg hatten. Han er en av de beste hockeyspillerne vi har hatt. Jeg er egentlig bare stolt, sier lillebroren.

36-åringen er også godt fornøyd med egen karriere.

– Det er kanskje noe jeg ikke har fått, siden jeg ikke nådde helen veien opp, men jeg er veldig stolt over det jeg har klart, sier han.

Thoresen er åpen og ærlig. Han har alltid jobbet hardt for å bli den best mulige versjonen av seg på isen. En svært viktig kode knakk han i slutten av 20-årene.

– Da jeg var rundt 27 år begynte jeg å forstå spillet bedre. De beste i verden har ofte utviklet en bedre spilleforståelse tidligere, men for meg kom kanskje den forståelsen litt senere, sier han.

BLE TATT UT: Steffen Thoresen (t.h) fikk være med til OL i 2018. Foto: Terje Pedersen

Ble vraket av faren

Thoresen spilte på samtlige U-landslag og kom tidlig opp på A-landslaget. Mange av karrierens største øyeblikk har kommet med norsk landslagsdrakt på.

Da han etter flere år på landslaget opplevde han å bli veid og funnet for lett noen sesonger. Det vekket noe i ham.

– Det gjorde meg veldig motivert for å komme tilbake igjen. Da jeg ble litt eldre og mer moden i spillestilen kom jeg tilbake. Helt fra jeg ble vraket var det et mål, sier han.

Manglerud Star-spilleren har også opplevd å ha faren som trener på landslaget. I 2018 reagerte mange da Petter Thoresen valgte å ta med sin egen sønn i OL-troppen.

– Alle tenker at det er fordi det er sønnen. Det er spesielt når han ikke er i nærheten av å være i førsterekken, og han har ikke vært på samling i forkant. Det er en tredje- eller fjerderekkespiller i den norske ligaen. Da synes jeg det er rart at han er med, sa den gang TV 2-ekspert Erik Follestad Johansen.

For 36-åringen står OL i Pyeongchang igjen som et av karrierens høydepunkter.

BLE VRAKET: Steffen Thoresen fikk kjenne på hvordan det var på bli vraket av sine far. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Året etter ble han vraket av faren sin til VM-laget.

Han var naturligvis skuffet den gangen, men har lagt det bak seg og har kun gode ord å komme med om faren.

– Jeg har hatt mange dyktige trenere, men det er alltid fatter`n som har vært min støttespiller uansett hvor jeg har spilt, sier han.

Åpen for nytt kallenavn

Helt fra han var barn har han hatt kallenavnet "Kjella".

– På lørdagskvelder så vi på Olsenbanden. En av karakterene, Kjell, var alltid litt treig. Jeg var ofte litt treig på morgenen selv eller på flyplasser da fatter`n var stressa. Til slutt ble jeg "Kjella", fordi jeg og han alltid hang litt etter. Det har hengt med meg og det er flere som har trodd at jeg faktisk heter Kjell, sier han og ler.

Thoresen har ikke noe imot å bli kalt det, men er åpen for nye kallenavn.

OLSENBANDEN: Carsten Byhring, Harald Heide Steen Jr, Sverre Holm og Arve Opsahl i rollene som Kjell, Dynamitt-Harry, Benny og Egon.

Da han entret isen mot Sparta torsdag, var det til sin 700. kamp på toppnivå i Norge. En annen som har nådd den milepælen er Pål Johnsen. Han har kallenavnet "Magic". En annen med mange kamper på toppnivå i Norge er Erik "Mestern" Kristiansen.

– De har blitt "Magic" og "Mestern" fordi de var det. Jeg er vel han som henger litt etter, da. Så da blir det "Kjella", sier han.

– Nå som du runder 700 kamper på toppnivå er det kanskje på tide med et annet kallenavn?

– Jeg kan til tider henge litt etter på visse ting, men jeg føler at jeg er oppe og nikker på et annet kallenavn nå, svarer Thoresen og ler.

Tradisjonen med å se på Olsenbanden har han tatt med seg til sin egen familie. Hans svenske kone setter heller på Jönssonligan, men da er han raskt fremme og bytter til den norske versjonen av den danske filmserien.

– Barna må få med seg hvem Kjell var, sier Thoresen.

– Tøft

Av høydepunkter i karrieren trekker han frem NM-gullene med Vålerenga og Storhamar, samt landslagsspill med OL som høydepunkt.

Av nedturer er det tapte NM-finaler som stikker mest.

– Jeg forsøker å glemme det, for man skal ikke tenke for mye på nedturene, sier han.

– Klarer du å ikke tenke på det?

– Nå som vi snakker om det så blir jeg irritert. Det er alltid ting jeg kunne gjort bedre, og selv om det er et lagspill så må man granske seg selv. Når du taper en finale, kan du like så godt komme på 6. plass, svarer han.

BLE PÅVIRKET: Steffen Thoresen i styrkerommet i Manglerudhallen. De svake resultatene har påvirket veteranen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Nå er han inne i sin andre sesong med Manglerud Star. Årets sesong har vært tung, og tapsrekken etter første seriekamp denne sesongen var lang.

Veteranen ble påvirket av resultatene.

– Vi hang ikke med. Det var veldig tøft mentalt. Etter hvert gledet jeg meg nesten mer til trening og internkamp enn da selve kampene startet, sier Thoresen.

– Nå har du rundet 700 kamper på toppnivå. Hvor lenge skal du holde på?

– Jeg er stolt over å ha klart så mange kamper og jeg håper på flere. Jeg kommer nok ikke til å klare å gi meg helt, uansett. Det kan hende jeg etter hvert spiller på et lavere nivå. Dette er et miljø jeg kommer til å være i til jeg går i graven, svarer Thoresen.