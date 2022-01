Drevdal frifunnet for åtte av ni voldtekter i lagmansretten – dømt til ett års fengsel

Fredag morgen var Borgarting lagmannsretts dom i saken mot Gaute Drevdal klar.

Drevdal er dømt til ett års fengsel, for en voldtekt begått i 2005. Han ble dermed frikjent for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for, samt et tilfelle av seksuell omgang med en jente under 16 år.

Dommen var ikke enstemmig, og det var et varierende flertall som stemte for frifinnelse i de forskjellige sakene.

– Sjokkert over dommen

Marte Svarstad Brodtkorb, som er en av to koordinerende bistandsadvokater i saken, sier at hennes klient er sjokkert over dommen.

– Jeg sitter nå med min klient og gjennomgår dommen. Vi leser den med en blanding av sjokk, sinne, og fortvilelse, sier Svarstad Brodtkorb til TV 2.

Bistandsadvokaten registrer at det er dissens i saken. Hun og hennes klient skal derfor nå gjennomgå premissene for dommen.

Bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb sier at dommen kom som et sjokk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

En av Drevdals to forsvarere, advokat Ida Andenæs, sier at hennes klient er fornøyd med resultatet.

– Vi er naturlig nok fornøyd med resultatet. Vi har akkurat fått dommen og skal nå gå grundig gjennom den og se hva vi eventuelt gjør, sier Andenæs til TV 2.

Drevdal er likevel dømt til å betale oppreisning til fem av kvinnene, på totalt 690.000 kroner. Beviskravet for oppreisning i retten er lavere enn beviskravet for dom.

Drevdal ble dømt til 13,5 års fengsel i Oslo tingrett i juni 2020, en dom som ble anket på stedet.

Kulturpersonlighet

Drevdal har hatt en rekke ledende roller i kulturmiljøet siden 90-tallet. Blant annet har han vært redaktør for magasinet Natt og Dag, og han har vært pressesjef for Hovefesteivalen.

Det er gjennom kulturmiljøet han har kjent de fleste av kvinnene som anmeldte ham for voldtekt.

Det finnes ikke fysisk bevis i saken, og aktoratets bevisførsel har i første omgang vært sentrert rundt de fornærmede kvinnenes forklaringer.

Lagmansretten legger i sin dom også til grunn at det ikke finnes fysiske bevis i sakene, og at de bevisene som finnes ikke er tilstrekkelig i åtte av ni saker.

I dommen tegnes det opp et bilde av et miljø preget av rus og en fri seksualitet.

For Drevdal var hans egen forklaring en viktig del av bevisførselen. Han har hele tiden nektet straffskyld i saken, og har forklart at de seksuelle relasjonene var frivillige.

– Skuespill

Drevdal var etter første rettsrunde ikke fornøyd med grunnlaget for dommen. Han mente hele rettssaken hadde fremstått som et eneste stort skuespill.

– Vanlige folk ville fått sjokk hvis de visste hva som regnes som «bevis» i denne typen saker. Det er ikke snakk om faktiske bevis, men at løse påstander i 2020 veier tyngre enn faktisk dokumentasjon fra den tiden anklagene omhandler. Det er vanskelig å forstå, sa han til TV 2 da.

I begge rettsrundene har rettssakene gått over flere måneder. Det har her vært satt av god tid til både forklaringer og ekspertvitner.