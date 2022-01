Kilder til TV 2: Rosenborg-spissen solgt for ni millioner

Etter to sesonger er det over: Den svensk-montenegrinske spissen forlater RBK etter 29 mål og fire målgivende pasninger på 59 kamper.

Ifølge TV 2s opplysninger reiser Islamovic fredag til Sør-Korea etter å ha fått innvilget visumsøknaden sin denne uken.

Rosenborg er enig med den sørkoreanske klubben Gangwon FC om et salg på én million dollar, som tilsvarer rundt ni millioner kroner. Det får TV 2 opplyst fra informert hold.

Islamovic må sitte i karantene i en drøy uke etter ankomst i Sør-Korea. Deretter kan han signere en toårskontrakt som ligger og venter på ham, og bli offisielt presentert for sin nye klubb.

Islamovic hadde kontrakt med RBK ut 2022.

Etter alt å dømme blir han én av tre spillere fra fjorårets RBK-angrepsrekke som forlater klubben denne måneden. Emil Konradsen Ceïde har allerede blitt presentert som ny Sassuolo-spiller, mens Stefano Vecchia forventes å forsvinne ut Lerkendal-portene i løpet av kort tid.

Sportssjef Mikael Dorsin i Rosenborg har ikke besvart TV 2s henvendelse. Islamovic-agent Miralem Jaganjac ønsker ikke å kommentere opplysningene.

Foreløpig er den norske 22-åringen Tobias Børkeeiet den eneste spilleren Rosenborg har signert siden Kjetil Rekdal tok over som trener. Den tidligere Stabæk- og Brøndby-spilleren er hentet som midtbanespiller, noe som betyr at RBK trolig er ute etter to nye midtstoppere under det pågående overgangsvinduet.

Den islandske midtstopperen Holmar Örn Eyjolfsson forventes, slik TV 2 forstår det, å fortsette karrieren på Island. Han har ikke vært til stede på Rosenborgs treninger denne uken.