«Å sette ord på ting var hans aller største gave»

De fleste som møtte han har nemlig en historie å fortelle. Gjerne en god én. Og selv er jeg intet unntak.

Noen møter sitter bedre enn andre.

Dette fant sted helt mot slutten av mester Eggens trenerkarriere på Lerkendal. I den gamle brakka, rett ved siden av kjøkkenet, hadde han et lite kontor. På mine mange besøk på Lerkendal på denne tiden hadde jeg knapt sett sjefen sjøl der inne.

Men akkurat denne dagen hørte jeg plutselig en umiskjennelig rusten stemme rope på meg.

– Hei, du, ropte Nils Arne Eggen, og veivet meg inn på kontoret.

Jeg gikk inn, og var spent på hva som skulle komme. Trenerlegenden var mildt sagt uforutsigbar. Så her kunne det både vanke ris, ros, eller bare en god historie eller ti.

I kjent stil tok han brillene teatralsk ned på nesen, og kikket lurt på meg.

– Æ må beklag´, sa han.

– He, he. Javel, hva da? spurte jeg nysgjerrig.

– Æ har dræpt onkelen din, sa Eggen med et stort smil.

Jeg skjønte selvsagt ingenting av det han bablet om. Og så nok ut som et spørsmålstegn der jeg stod.

– E itj du nevøen te han Jack Berntsen? Visesangeren fra Svolvær?

– Joda, sa jeg, men skjønte fortsatt like lite.

Så kunne Eggen berette at han i et sommerintervju med NRK hadde ønsket seg en sang av «den nå avdøde Jack Berntsen». Men onkelen min levde i beste velgående, han. Så da måtte Eggen krype til korset.

– Så da må æ få beklag. Og æ håpe du kan viderebring beklagelsen te´n Jack sjøl. Det va itj meininga å ta live a´n, sa Eggen, og lo godt.

Så ble vi sittende på kontoret å skravle. Og le. I nesten en time. For det var ofte den følelsen man fikk når man var sammen med Eggen. Han hadde tid til deg.

Og samtalene var aldri kjedelige.

Slik vil trenerlegenden huskes

Etter at Nils Arne Eggen gikk bort i forrige uke har både hjertet og hjernen blitt fylt av gode minner.

Og selv om jeg definitivt ikke hører til Nils Arne Eggens nærmeste krets, så har jeg bestandig følt på et slags faderlig nærvær de gangene vi har møttes. Eller pratet sammen på telefonen. Og jeg vet at mange av mine kolleger som fulgte Rosenborg i storhetstiden føler det samme.

Nils Arne Eggen var et menneske som grep seg fast i alle han møtte.

Og det er noen fellesnevnere i alt det fine som er sagt og skrevet om han den siste uka.

Han var genial. Han var krevende. Han var omsorgsfull. Og han var en fantastisk pedagog.

Alt er selvsagt riktig.

Og for de av oss som var så heldige å få oppleve han ofte på nært hold, så er det ett ord som virkelig oppsummerer Eggen. Og det er «mye».

Nils Arne Eggen var nemlig så enormt mye, og enda litt mer enn det.

Det som også er litt underspilt er hvor stor leder han egentlig var. Selvsagt kunne han mye om trening og fotball. Men uten hans formidable evne til å bestemme hver eneste lille detalj i Rosenborg, så hadde ikke resultatene blitt de samme.

Da millionene rant inn i klubbkassen i takt med gode resultater var det ikke bare spillerne som ble belønnet. Eggen var like opptatt av at vaskedamene i garderoben, materialforvalter Odd Iversen, og kjøkkensjef Kvarme også skulle få sin skjerv av potten.

Han så på alle i Rosenborg som familie. Og han fikk alle til å føle seg som en del av suksessen.

Lojaliteten til spillerne og kollegene var total. Og den var det også da han returnerte til klubben som trenervikar i 2010.

– Nils Arne Eggen er vår egen Sir Alex Ferguson

Etter en kamp mot Vålerenga ble han stående i en klassisk verbal mann-mot-mann-duell direkte på TV 2.

VIF-trener Martin Andresen var med rette irritert over at Rosenborgs Antony Annan ikke hadde blitt utvist under kampen. Bildene på skjermen viste helt tydelig at Annan hadde hånda langt inni rumpesprekken til VIFs André Muri.

Og Nils Arne Eggen hadde åpenbart en svært dårlig sak da reporteren konfronterte han med bildene.

Men:

Eggen tok selvsagt rennafart, og nullet Martin Andresen for i det helle tatt å ta dette opp. Han forsvarte Annan med hud og hår. Og en oppgitt Andresen endte til slutt opp med å le, og bare riste på hodet over Eggens tirader.

I et foredrag året etterpå forklarte Eggen hvorfor han gjorde som han gjorde.

– Jeg visste selvsagt at jeg framsto som komiske Ali. Alle så jo at Annan hadde gjort noe galt. Meg selv inkludert. Men uansett hva en spiller gjør, så er det din fordømte jobb som leder å ta han i forsvar. Uansett, sa Eggen.

Og det var denne helhjertede inngangen til sitt virke som virkelig var grunnlaget for den suksessen han oppnådde i sitt lederskap.

Nils Arne Eggen var nådeløs og kompromissløs i sin framferd hvis han først hadde bestemt seg for en ting. Selvsagt skapte det også noen konfrontasjoner og gnisninger på veien. Men mest av alt skapte det entusiasme.

Og denne nærmest magiske kraften fikk folk rundt ham til å yte sitt aller beste.

Alltid.

Sånn var det også med oss journalister. Det var oppkvikkende og lærerikt å prate med ham. Ofte sto vi i en ring rundt han etter trening. De fleste med blokk og blyant. Da det plutselig en dag dukket en kollega opp med båndopptaker, smalt det fra Eggen.

– Sei mæ. E du fra KGB, du?

Han stolte rett og slett på at vi siterte ham rett.

– Han hadde ståltro på gull i 2022

I mange år etter at han sluttet som trener i 2002, tok jeg med ujevne mellomrom telefoner til «pensjonisten» i Orkdal som han gjerne omtalte seg selv som. Mest bare for å le litt og høre noen røverhistorier. Men noen ganger fikk man også uventede overskrifter av samtalene.

Rett før jul i 2010 ble det spekulert kraftig på om Eggen skulle forlenge vikariatet og comebacket der han steppet inn for Erik Hamrén.

Stabæks Jan Jönsson var favoritten til å overta, men både Rosenborg og Stabæk var helt tause i saken.

Så jeg tok en telefon til Eggen.

Vi pratet om løst og fast før jeg spurte rett ut.

– Det er noen som hevder du skal fortsette. Skal du det?

– Nei, nei, nei. Det bli´n Janne det, svarte Eggen.

– Jan Jönsson?

– Ja, det veit aill, det. Han e enig med oss, hainn.

– Nei, Nils Arne. Alle vet ikke det. Dette har RBK lagt lokk på.

– Ja, men no veit du det. Og da veit snart aill´ det, sa Eggen og lo godt.

Jeg måtte selvsagt sjekke informasjonen med andre kilder enn Eggen også. Men dagen etter kunne TV 2 som første medium melde at Jönsson var klar for Rosenborg. En stund senere ble det også offisielt bekreftet av klubbene.

Denne åpenheten lå nemlig i Nils Arne Eggens natur.

Han ba aldri journalister om å legge ned blokka. Alt han sa var «on record». Og derfor snakket han like naturlig om sorg og død i nær familie, som han gjorde om fotball og 4-3-3. Ingenting var for vanskelig. Ingenting var tabu.

Å sette ord på ting var hans aller største gave.

Helt fram til de siste samtalene vi hadde var han fullstendig transparent. Han la aldri skjul på hvordan han hadde det. Og han var ærlig på at helseplagene tæret på.

Men selv da han var redusert fikk man mye. Noen ganger nesten for mye.

En gang spurte jeg han om han oppriktig trodde Rosenborg kunne komme opp på det nivået de hadde i hans glansdager.

– Hadd æ kuinni svart på det, så hadd æ vært trener i Nazaret, veit du, lo han.

For Nils Arne Eggen var ingen Jesus. Han gikk ikke på vannet. Han var en hardtarbeidende mann fra Orkdal.

Og nettopp det bør være den viktigste arven etter Eggen. For det er ingen tvil om at han etterlater seg et enormt tomrom. Spesielt i Rosenborg, men også i norsk fotball.

Når vi i dag tar et jordisk farvel med legenden, så er det selvsagt med et stort vemod. Likevel tror jeg det vil kunne frigjøre en kraft og en energi til å fylle mesterens postulater med nytt innhold.

Det tror jeg oppriktig han også selv hadde elsket.

At noen tok tak i tankegodset hans, videreutviklet det, moderniserte det, og lot det leve videre i en ny form. Det er mulig, men det krever like hardt arbeid som han selv la ned i en mannsalder.

Det vil uansett være den aller beste måten å hedre en helt unik mann på.

For en ny Nils Arne Eggen får vi aldri igjen.