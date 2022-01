Overgangsguru: – Dette er PL-topplagenes Deadline Day-planer

Følg TV 2s Deadline Day-sendinger mandag fra 11.00 på tv2.no og TV 2 Play.

Timene som gjenstår før overgangsvinduet stenger for de europeiske toppklubbene blir færre og færre etter hvert som dagene strider fram.

Spekulasjonene rundt de store gigantene tiltar i styrke for hver dag som går, og fans rundt hele verden sitter på pinebenken og forventer nyheter rundt nettopp sin favorittklubb.

En av dem som sitter tettest på det meste av rykter, spekulasjoner og overganger er journalist og overgangsguro Fabrizio Romano.

På oppfordring fra TV 2, har italieneren nå tatt for se hva han tror vil skje rundt de tradisjonelle topp seks-lagene i Premier League - og også lagene som i øyeblikket ligger best an i kampen om de øverste plassene på tabellen om en tenker på poeng per kamp - i løpet av overgangsvinduets siste dager.

Her er Romanos vurderinger:

MAN CITY - Talent for framtiden

Det er veldig stille rundt City. De er superfornøyd med laget de har. Jeg både ser og føler at de ikke trenger noen spillere i dette overgangsmarkedet, så det er ikke noe som skjer nå i januar. De gjør jobben for fremtiden, og har en avtale på plass med River Plate for signaturen til den talentfulle argentinske spissen Julian Alvarez.

Det er en veldig talentfull spiller, som hentes for 18,5 millioner euro pluss bonuser. Alt er på plass, men han blir værende i River Plate frem til slutten av den argentinske sesongen, og så vil de i samarbeid bestemme hva de gjør med ham da. Men han er en veldig talentfull gutt, de sammenligner ham med Sergio Agüero, så det kan bli veldig interessant i fremtiden for Manchester City.

LIVERPOOL - nye kontrakter

Jeg forventer ikke at Liverpool kommer til å gjøre noe i dette januarvinduet. Det er det jeg blir fortalt, for de er fornøyd med sitt nåværende lag. Nå kommer spillerne tilbake fra Afrikamesterskapet, så i øyeblikket er Liverpool veldig avslappet. Det har vært linker til Denis Zakaria, og han er en spiller som de liker, men de ser ikke på muligheten for å signere ham i januar. Det kan være en sjanse for det i sommer, men Bundesliga er fremdeles den mest sannsynlige destinasjonen for ham.

Når vi snakker om Liverpool, så er det som virkelig prioriteres å forlenge kontrakten til Mohamed Salah. Det er det de kommer til å gjøre i februar og i mars, nemlig å fortsette forhandlingene med Salah. Deretter hopper de over til Sadio Mane. Begge to har kontrakter som går ut i 2023, så Liverpool jobber hardt med nye kontrakter. Det å signere ny kontrakt med spesielt Salah blir som å re-signere spillere, så det er virkelig deres prioritering

PRI 1: Liverpool vil for alt i verden ikke miste Mo Salah. Foto: Mark Pain/Scanpix

CHELSEA - kanskje en back

Chelseas situasjon er også helt stille for øyeblikket. De er fornøyd med laget de har. Det eneste de kan gjøre, og som de ville gjøre, er å hente en ny back på grunn av skadesituasjonen til Reece James og Ben Chilwell. Derfor prøvde de å hente tilbake Emerson Palmieri fra Lyon, men de har ingen klausul i kontrakten som gjør at han kan hentes tilbake og Lyons intensjon er ikke å akseptere noe forslag fra Chelsea.

Chelsea tilbød fire millioner euro i kompensasjon, og jeg er sikker på at de vil forsøke igjen frem til Deadline Day. Men det er veldig komplisert, så vi får se om Chelsea vil forsøke en annen mulighet. Det blir ikke Layvin Kurzawa fra PSG, men vi får se om de går etter noen andre. Akkurat nå er det i hvert fall helt stille på Chelsea-fronten.

UTLÅNT CHELSEA-EIENDOM: Emerson feirer scoring mot Atletico Madrid i Champions League i fjor. Nå er han utlånt til Lyon. Foto: Matt Dunham/AP

MANCHESTER UNITED - travle dager

Jeg forventer travle dager med tanke på spillere ut. Martial har dratt til Sevilla og Amad Diallo kommer også til å gå til Rangers i løpet av de neste timene. (Overgangen er nå bekreftet). De jobber med Lingard, så vi får se om situasjonen kommer til å endre seg der med Newcastle. Det er ikke så enkelt å komme til enighet, siden Lingard er ute av kontrakt i juni.

Så har du Donny van de Beek, som Crystal Palace ønsker seg på lån. Spilleren er interessert i å dra dit, men det gjenstår å se om de kan bli enige med Manchester United som ønsker at de skal betale hele lønnen hans resten av sesongen.

Etter alle spillerne ut er sortert gjenstår det å se om Manchester United vil bestemme seg for å signere en ny spiller eller ikke. For øyeblikket er det stille, så jeg er ikke sikker på om de kommer til å gjøre en eneste signering i øyeblikket.

KAN FORSVINNE: Donny van de Beek er ønsket av PL-konkurrent. Foto: Martin Rickett/Scanpix

ARSENAL - prioriterer midtbanespiller

Arsenal er ute etter en midtbanespiller, og de var i forhandlinger med Juventus om Arthur. Deres ønske var et utlån på seks måneder, mens Juventus foretrekker et 18-måneders utlån, så det er ikke enkelt. Men det er fremdeles stor interesse der. De monitorerer også Douglas Luiz, midtbanespilleren til Aston Villa. De både ønsker og trenger en ny midtbanespiller.

Når det er snakk om spisser, så ville de ha Vlahovic, men han går til Juventus. Aleksander Isak og Jonathan David er begge to spillere som ikke er enkle å signere i januar, så jeg vil ikke bli overrasket om Arsenal går for en toppspiss i sommer og nå først fokuserer på å signere en viktig midtbanespiller.

ØNSKET: Douglas Luiz er en av dem Arsenal ser på om de ikke lykkes med sitt førstevalg sentralt i banen. Foto: Zac Goodwin/Scanpix

TOTTENHAM - ut før inn

Tottenham er kanskje den mest travle klubben i verden, sammen med Barcelona, for øyeblikket. De må gjøre mange ting. Når det gjelder spillere ut, så har vi Ndombele, der det var snakk om PSG på lån. Men PSG ønsker en opsjon på kjøp og Tottenham ønsker hele lønnen betalt av dem ut sesongen. Dele Alli kan forlate klubben til fordel for en annen Premier League-klubb på lån i løpet av de neste dagene, og jeg ville også holdt et øye med Steven Bergwijn, der Ajax fremdeles er interessert. De må få ut spillere i løpet av de neste timene.

Så må de kjøpe nye spillere. På midtbanen er Sofyan Amrabat fra Fiorentina en mulighet, der det er snakk om et låm med en kjøpsmulighet for 16 millioner euro. Men før de kan signere ham, må Ndombele forsvinne. Og så trenger de en ving, og for øyeblikket ser det ut som om Adama Traore er nærmere Barcelona enn Tottenham. Derfor må de holde et øye også med andre muligheter, som Luis Diaz i Porto, men det blir ikke enkelt.

Antonio Conte vet at det aldri er enkelt å signere spillere i januar. Forventningene rundt Tottenham har siden han signerte vært å se hva som skjer i sommer, og å gjennomføre en viktig sommer på markedet. Men de ser selvsagt på muligheter, og jeg er hundre prosent sikker på at de vil foreta en eller to signeringer.

PÅ VEI UT: Tanguy Ndombele byttes ut mot Morecambe. Snart kan han kanskje også bytte ut Antonio Conte med en helt annen manager. Foto: DAVID KLEIN/Reuters

