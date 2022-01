USAs økonomi vokste raskere enn den har gjort siden Reagan

Amerikansk økonomi vokste med 5,7 prosent i 2021. Det er den høyeste økonomiske veksten i et kalenderår siden 1984.

Også i 1984 var veksten på bakgrunn av at man var på vei ut av en kraftig nedgangsperiode. Da var veksten på hele 7,2 prosent.

Den amerikanske økonomien avsluttet 2021 med en vekst på 6,9 prosent i fjerde kvartal, ifølge ferske tall fra landets handelsdepartement. Det ventes at veksten vil fortsette i 2022, men i et lavere tempo grunnet omikronvariantens herjinger og høy inflasjon. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at USAs økonomi vil vokse med 4 prosent.