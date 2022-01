Støre er invitert til Det hvite hus

Møtet er satt til klokken 19 norsk tid. Det bekrefter Statsministerens kontor TV 2.

Ifølge SMK skal møtet handle om den spente situasjonen ved grensen til Ukraina. Siden Norge sitter med formannskapet i Sikkerhetsrådet, er Støre er en viktig person for Biden-administrasjonen å snakke med.

Møtet mellom de to skulle egentlig skjedd sent onsdag kveld i den norske ambassaden, men ble avlyst etter at Støre og hans følge ble rammet av tog-stopp og forsinkelser mellom New York og Washington.