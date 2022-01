Matoma om vendepunktet: - Skjer bare én gang i livet

Da musikken til Tom «Matoma» Stræte Lagergren eksploderte på Internett, førte det til et hektisk liv på reisefot.

Han la planene om å bli musikklærer på hylla, og signerte kontrakt med det amerikanske plateselskapet Atlantic Records. Dette ble starten på en ny hverdag, og han fikk sjansen til å etablere seg i USA.

Men selv om det eksluksive kjendislivet i Los Angeles er den ideelle livsstilen for mange, var det noe som ikke stemte for musikeren fra Flisa.

– Den livsstilen du har i LA, spesielt i den industrien, blir veldig intens og mye. Jeg er jo en veldig kreativ sjel og jeg er en skaper. Og for at jeg skal kunne skape, så må jeg ha impulser som er riktige for meg, sier Matoma til programleder Dorthe Skappel når de møtes for en lengre prat.

Han kan reise til statene og være kreativ der i noen uker, men det tar ikke lang tid før han vender hjem igjen.

– Etter de ukene, så vil jeg tilbake til norsk natur, familien min og vennene mine, forteller musikeren.

– Hun er en mentor

I denne perioden var det i tillegg et annet hinder Lagergren måtte gjennom for å føle seg tilfreds.

– Du er en følsom sjel, hvordan er det når du kommer til en industri i Los Angeles, Las Vegas og disse amerikanske byene som er mye mer overfladiske?

– Jeg har alltid vært følsom, men jeg har holdt det inni meg. Jeg vet ikke hvorfor, men kanskje som mange andre, så er man redd for å vise de sidene av seg selv. Føle seg sårbar, føle at det ikke er maskulint, du viser en svak side, uttrykker Lagergren.

Til slutt kom han til et punkt der alt snudde, og mye av hjelpen kom fra en helt spesiell person for han.

– Jeg møtte Maren, samboeren min. Jeg tror at man møter sjelevennen sin én gang i løpet av livet. At du har en sånn kontakt med et menneske at du finner deg selv i den personen. Og jeg vil jo si at hun nærmest har vært en mentor. Selv om hun er yngre enn meg og vi er i et forhold, forklarer musikeren.

SAMBOERE: Maren Gjertsen var vendepunktet til Matoma. Foto: @Matoma / Instagram

Oppi utallige timer med reising, festing og konsertjobber, var kjæresten mye av løsningen på hvordan han hadde det inni seg.

– Nå som jeg ser meg selv i speilet, så elsker jeg den jeg er. Og sånn har det ikke alltid vært, sier Matoma.

Indre velvære

I en hektisk musikerhverdag har Matoma nå funnet en ny avkoblingsmetode, som han var skeptisk til i starten, men som viste seg å være utelukkende positivt. Også dette sto kjæresten Maren Gjertsen bak.

Det hele startet med at samboeren ga han et spa-opphold i gave.

– Jeg var sånn: «Å nei, spa er jo ikke meg», men så tenkte jeg at jeg ikke skal komme med den pessimistiske innstillingen min også får vi se hva det er. Første gangen var det en tilvenning, men andre gangen så var det skikkelig deilig på kroppen og en sånn indre velvære, sier Matoma.

Spa-opplevelsen førte til at han lagde noe han omtaler som et kunstverk på Farris Bad. Det er nemlig den første skreddersydde kunstinstallasjonen på et badstuerituale.

SPA: Matoma på Farris Bad, der han lagde musikk til et badstuerituale. Foto: @Matoma / Instagram

Når Matoma skaper musikk er han tilstede i nuet, og den følelsen har mye til felles med å være på spa.

– Det er det som er hele poenget med å gå inn i en badstue: det stresset og det du tar med deg inn, det skal du kvitte deg med. Du går inn her for å ta vare på deg selv. Når du kommer inn her, så er det stillheten, roen og tiden til å tenke hvem man er oppi alt dette, uttrykker han.

Hard kjærlighet

Selv om Matoma nå har funnet roen med familie, kjæreste og badstueritualer, er det ikke alltid han har vært på det punktet.

Da pandemien inntraff førte det til at alle arrangementene til Matoma, og resten av kulturlivet, måtte settes på vent. Det påvirket musikeren betydelig i starten.

– Jeg var bekymret, nervøs, jeg fikk angst og jeg syntes mye synd på meg selv, forteller han.

Det var da han snakket med Maren at han fikk en åpenbaring.

– Hun sa til meg: «Tom, nå må du se på det større bildet her. Folk dør i verden og mister hjemmene sine, og så er du bekymret. Jeg skjønner at konserter gir folk glede, men det er ikke det de trenger nå», forteller Matoma.

Alt det han ikke fikk tid til før, som å være med familie og slappe av, fikk han muligheten til å gjøre nå. Han forteller at kjæresten sa det av tøff kjærlighet, men det var akkurat det Matoma trengte å høre.

– I det brukte jeg veldig mye tid til å finne ut av hvem jeg er oppi alt dette her. Man ender opp i å være i et mønster, som kanskje er litt repetitivt og automatisk, uten at du selv tenker over det. I en hektisk og stresset hverdag, så trenger du faktisk impulser som dette her for å finne deg selv, avslutter musikeren fra Flisa.