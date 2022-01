Sentralbanksjefen: Ikke noe problem at erstatteren ikke er klar

– Nå er jeg her og har veldig god støtte av to visesentralbanksjefer og resten av et fantastisk mannskap. Det er ingen problemer fremover i forhold til dette. Jeg har ingen bekymringer om funksjonsdyktigheten og den operative evnen til Norges Bank på ulike områder. Ingen bekymring i det hele tatt, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Det er vel en fordel at det kommer en erstatter på plass før du går av?

– Nei, jeg tror ikke det behov for flere sentralbanksjefer samtidig. Det er bare én sentralbanksjef, sier Olsen og ler.

Forstår oppstyret

Olsen har bedt regjeringen om å få gå av 1. mars, og har fått dette innvilget.

Spekulasjonene om hvem som skal erstatte ham, har preget nyhetene i flere uker, og mange har trodd at avgjørelsen skulle komme tidligere.

– At det er en viss oppmerksomhet om dette, det har jeg forståelse for. Så er det selvfølgelig noe med enkelte kandidaters bakgrunn her som også har preget debatten, men jeg har ikke noen kommentarer til den debatten, sier Olsen.

En av kandidatene er Nato-generalsekretær og tidligere statsminister Jens Stoltenberg, mens en annen er visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Ordinær ansettelse

Sentralbanksjefen forteller at han følger med på det som skrives i mediene om prosessen, i likhet med mange andre.

– Dette er en helt ordinær ansettelse. Det er en tid for alt. Når det skjer et skifte, så skjer det et skifte. Det kan være dager, uker eller måneder, men det er ikke opp til meg å tenke på.

– Det er ikke noe problem at det har drøyet litt med beslutningen?

– Om det har drøyet? Jeg vet ikke. Det er ikke så lenge siden den offentlige søkerlisten forelå. Og så venter vi vel alle i en viss spenning på den beslutningen.

Vemodig

Torsdag var Olsen til stede på sin siste ordinære pressekonferanse som sentralbanksjef, da oljefondet la fram svært gode årsresultater fra 2021, med en avkastning på 1.580 milliarder kroner.

Han innrømmer at det er litt vemodig å gi seg etter over elleve år i jobben.

– Jeg reflekterer litt over det i perioder når jeg ikke er på jobb og er fullt engasjert. Det er veldig slående. Sånn tror jeg det er med veldig mange i en så spennende jobb. Når man er her, og deltar i ulike saker, så har man evighetens perspektiv over det. Men det er klart at når man da kommer hjem, så har jeg begynt å telle litt dager.

Spent oljefondssjef

En annen som lurer på hvem som blir ny sentralbanksjef, er oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Jeg tror alle mennesker i verden, alltid, er spent på hvem som skal bli sin nye sjef, sier han.

Han ønsker imidlertid ikke å kommentere prosessen.

– Jeg tenker at det er en sak jeg ikke har noe med. Det er ikke jeg som ansetter min sjef. Og så tenker jeg at jeg har jobbet fint med Øystein Olsen siden jeg begynte, og så håper jeg at det skal bli like fint med den neste sjefen uansett hva som skjer.

