Valgkomiteens leder: – Utelukker ikke en tredje kvinne i Høyre-ledelsen

– Vi har 150 år med partihistorie bak oss hvor ingen har reagert på at det i perioder har vært tre menn i ledelsen, så valgkomiteen er samstemt om at vi ikke utelukker en kvinne som ny Høyre-nestleder, sier valgkomiteens leder Harald Furre.

Både Høyre-leder Erna Solberg og 2.nestleder Tina Bru har sagt at de ønsker gjenvalg. Det står imidlertid ikke i veien for at Jan Tore Sanner, som har sagt at han ikke ønsker gjenvalg, kan erstattes av en kvinne, understreker Furre.

– Betyr det at Søreide er en god kandidat dersom hun er motivert?

– Jeg tror alle vil mene at hun er en god kandidat for å fortsatt gjøre en jobb for Høyre, svarer Furre.

Om han med dette viser til et nestlederverv for Søreide, vil han imidlertid ikke si noe om.

Samtalene er i gang

Søreide selv har hverken bekreftet eller avkreftet at hun er kandidat til vervet, men kun gitt følgende skriftlige kommentar etter det ble klart at Sanner gir seg:

– Jan Tore har gjort en fantastisk jobb som nestleder, og nå må valgkomiteen få jobbe i ro og fred med å legge frem en innstilling.

Innstillingen skal være klar i slutten av februar, men allerede nå er komiteen i gang med intervjuer med aktuelle kandidater.

I GANG MED SAMTALER: Leder av valgkomiteen Harald Furre er allerede i gang med å snakke med aktuelle nestleder-kandidater. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

– Vi har hatt samtaler med flere aktuelle kandidater, og fortsetter med det fram til neste fredag.

Og blant disse er noen som enda ikke har flagget sitt kandidatur.

– Det er aktuelle kandidater som dere i pressen ikke har avklart at stiller, sier Furre.

Eks-statsråd kaster seg inn i debatten

Tirsdag denne uken kunne TV 2 melde at Bård Ludvig Thorheim er Nordland Høyres kandidat til vervet. Blant dem som er begeistret for hans kandidatur er tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen.

– Nå er allerede Erna og Tina i ledelsen. Da er det en «kjønnslig guidens» i det. Da bør man kanskje se etter en mannlig representant, mener Gabrielsen, som forøvrig innførte krav om kjønnskvotering i ASA-styrene i sin tid.

Han mener også det er klokt å velge Thorheim for å få inn en nestleder som ikke har sittet i Solbergs regjering. Det tror han vil gi andre perspektiver.

– Skal vi fortsette å være et bredt folkeparti mener jeg det er klokt å velge noen fra et annet geografisk område, og utenfor denne sirkelen med tidligere statsråder, sier Gabrielsen.

Tøff konkurranse

Men Thorheim skal få bryne seg på mange konkurrenter.

Henrik Asheim fra Akershus var den første som flagget sitt kandidatur forrige mandag.

FØRST: Henrik Asheim var den første som åpent lanserte sitt kandidatur som ny nestleder i Høyre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han er nå parlamentarisk nestleder i Høyres stortingsgruppe, og var frem til valget Forsknings- og høyere utdanningsminister.

Høyre-leder Erna Solberg har sagt at hun synes det er kjempefint at Asheim melder sin interesse.

– Vi har mange flinke folk, og Henrik Asheim er en av dem. Han er absolutt en av våre dyktige og flinke stortingsrepresentanter. Så skal valgkomiteen få velge, sa Solberg forrige uke.

Delt om kandidatene



Lederen i Vestland Høyre har flagget sin støtte til Henrik Asheim,



– Asheim fremstår fremtidsrettet både i kommunikasjonen og politisk. Han er fra en ny generasjon, og peker seg derfor ut. Han er mitt personlige valg fordi vi trenger et generasjonsskifte, har fylkesleder Tom Georg Indrevik, uttalt til TV 2.

Også Nikolai Astrup er en nestleder-kandidat, kunne TV 2 melde samme dag

Han har fått støtte fra Innlandet Høyre.

– Jeg personlig holder en knapp på Nikolai. Nikolai har lang erfaring i partiorganisasjonen. Han har vært leder i Oslo Høyre, og har med det en ballast fra organisasjonsarbeid, begrunnet fylkesleder Oddvar Myhren Møllerløkken

Erlend Svardal Bøe ble lansert av sin lokalforening Tromsø Høyre, i VG forrige uke.

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger, og det er veldig hyggelig å bli nevnt, men jeg tror ikke det er så aktuelt for meg å bli nestleder nå, sier Bøe til TV 2.

Selve nestleder-valget skjer på Høyres landsmøte som etter planen avholdes 2. - 3.april.