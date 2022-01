Stadig flere gjør dette når de flytter – for Grethe og Øystein var valget lett

Hvert år flytter rundt 700 000 nordmenn fra en bolig til en annen. Stadig flere av dem leier såkalte minilagre for å slippe stress under flyttingen.

Grethe og Øystein Westby skal snart overta en helt ny leilighet i Asker, men de gleder seg ikke til selve flyttingen.

– Nei, alle som har flyttet, og det har vel alle, de vet hvor slitsomt det er. Vi nærmer oss 80 år, og jeg orker ikke tanken på å ta alt på en gang, sier Grethe Westby.

– Først skal du rydde unna til visning, og så skal alt pakkes i stabler med esker og kasser før flytting, og så står du da og tenker; «hvor er den gamle låven og den gamle garasjen som jeg kan stappe tingene mine i», sier hun.

Underutviklet i Norge

City Self-Storage leier ut minilagre, som i prinsippet er som oppbevaringsbokser i storskala, på 130 steder i Norge. Fire av fem kunder er private, og privatpersoner som bytter bolig.

Ifølge lagerkjeden har det vært en betydelig vekst i etterspørselen av minilagre de siste ti årene.

Nå ønsker de å satse stort videre i det de tror er et voksende marked.

STORSATSING: City Self-Storage satser stort i Norge og har oppført et stort lokale ved Alnabru i Oslo. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Selv om det er rundt 700 000 som flytter hvert år, så har jo de aller fleste ikke behov for et minilager i dag, samtidig som de fleste nok har et behov på et eller annet tidspunkt, sier adm. direktør Fabian Søbak, som mener Norge ligger langt etter andre land innen dette markedet,

– Det er jo fremdeles et marked som er underutviklet i Norge. Hvis vi måler per innbygger så er for eksempel det britiske markedet omtrent tre ganger så stort som det norske, og i USA er det blitt et massemarked, der en av ti husholdninger leier et minilager til enhver tid.

LAGERPLASS: Øystein og Grethe Westby har brukt City Self-Storage ved Billingstad for å lagre tingene sine. Foto: Truls Aagedal / TV 2

En del av flytteregningen

For ekteparet Westby ble minilager en stor hjelp før visningen av leiligheten de skal selge og flytte ut av.

– Eiendomsmegleren skal jo alltid style, og de sier at det skal vekk og det skal vekk og ikke det, og du kan jo ikke henge ting i luften, sier Grethe Westby.

FORNØYD: Å leie lagerplass gjør flyttingen lettere for ekteparet Westby. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Løsningen ble å leie et minilager på 15 kvadratmeter til 3.700 kroner i måneden.

– La oss si at vi allerede nå har flyttet en tredjepart, og resten det tar vi over langen. Da har vi har litt tid på oss, og så blir det som det blir det litt lenger flytting. Vi regner da lagerleie som en del av flyttekostnadene. Du skal ha helse til dette, og den roen vi får under flyttingen den synes vi er veldig fin å ha, sier hun.