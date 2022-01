Politiet har pågrepet og siktet flere personer etter brannen i Hamar

Storbrannen i Hamar etterforskes for fullt. Politiet ber om tips i saken.

Saken oppdateres.

Like før klokken 23 onsdag fikk nødetatene melding om brann i en leilighet i en bygård i Hamar sentrum. Brannen spredte seg til to leiligheter, og utløste en storstilt evakuering av naboer og beboere på et hotell.

Ingen ble skadd i brannen. Omkring 50 personer ble evakuert.

Politiet opplyser i en pressemelding torsdag at de har pågrepet og siktet flere personer som de ønsker en forklaring fra i saken.

Avhør torsdag

– Personene er siktet for medvirkning til uaktsom fremkalling av fare for allmennheten ved brann, skriver politiet.

Det er planlagt avhør av personene torsdag, for å få en avklaring om de har tilknytning til brannen.

Det er ikke oppnevnt forsvarere for de pågrepne enda, men dette vil vurderes løpende, opplyser politiet.