Axel har flere tusen instagramfølgere – nå tar han talentet sitt til The Voice

Axel Frønes (31) skriver poesi som han poster på Instagram, noe som har blitt til to bøker. Nå tar han talentet sitt til The Voice – og rørte spesielt en mentor på et svært personlig nivå.

The Voice har aldri manglet rørende øyeblikk. Seerne blir lett sjarmert når mentorenes følelser tar overhånd, og de håpefulle deltakerne som står på scenen forteller sine historier.

Matoma er kjent for å felle tårer når det er noe som rører han. Og denne gangen var det Axel Frønes (31) som rørte noe ekstra hos mentorene – noe som viste seg å være svært personlig.

Instagram med flere tusen følgere

Rett etter Norge stengte ned for første gang i mars 2020 begynte Frønes å poste poesi Instagram, inspirert av hans egne tanker og følelser. Profilen hans ble raskt populær, og han har i dag 24 000 følgere.

– Det er litt overveldende ettersom at alt gikk så fort. Diktene og låtene mine ligger jo overalt på internett, noe som føles litt merkelig – men også veldig fint, forteller 31-åringen til TV 2.

Førnes sin poesi har også blitt til to bøker, «Hilsen Axel» og «Beste hilsen Axel», som ble gitt ut i 2020 og 2021. Begge har toppet bestselger listene for hvert av årene.

– Det har gått langt over hodet på meg, for det var ikke dette som var i tankene når jeg begynte å publisere ting. Men det er vanvittig artig, fortsetter han.

Axel Frønes på The Voice. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Frønes har alltid holdt på med musikk, og meldte seg derfor på The Voice. Han har også lenge skrevet egne låter, og tok derfor et valg om å gjøre noe de færreste gjør – synge sin egen låt på blind audition.

– Jeg husker veldig lite etter jeg kom ut på scenen, nervene var så utrolig sterke. Men jeg husker at Matoma snudde seg. Noe som var veldig artig og føltes helt sinnsykt.

– En av de fineste norske tekstene jeg har hørt

Førnes forteller at selv om det var våggalt å velge sin egen låt, var han aldri i tvil om at det var det han skulle gjøre.

– Det er en personlig låt. Men grunnen til at jeg gjorde det sånn, er fordi jeg vet jeg klarer å formidle den og gjøre det så ekte som mulig, forklarer 31-åringen.

– Mine låter er ikke vokalpresentasjoner, men fokuserer heller på kommuniserer teksten – slik at jeg får de til å tro på låtene mine.

Det var spesielt en av mentorene som følte veldig sterkt på det Frønes formidlet i låtteksten – og det var Matoma.

– Dette er en av de fineste norske tekstene jeg har hørt, var tilbakemeldingen han fikk fra mentoren.

Matoma forklarte at han kjente seg igjen i aspektet om at i dagens samfunn er det mange som er hard mot seg selv, og ikke tror de er god nok. Han åpner så opp og forteller dette er noe han selv har kjent på lenge.

Matoma ble rørt av Frønes sin låt, og kunne personlig relatere til budskapet (f.v: Espen Lind, Ina Wroldsen, Yosef Wolde-Mariam, og Matoma) Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

Derfor mente han at låten til Frønes formidlet tanken om at vi ér både god og vakker nok, akkurat slik vi er.

– Jeg husker godt når han sa det, forteller Frønes om Matoma sin tilbakemelding.

– Jeg ble målløs fordi han har følt på så mye av det samme som jeg tenkte da jeg skrev låten. Så det var godt å få bekreftelse på at jeg klarte å treffe der jeg ønsket å treffe, forsetter han.

Et ydmykt mål

Frønes forteller at gleden var stor da Matoma var den mentoren som snudde seg. Det var nemlig ham Frønes helst ville jobbe med.

– Jeg hadde et stort håp. Hvis det var noen som skulle snu seg, så var det han, sier 31-åringen.

– Selv om det var nervepirrende å stå der oppe, og du kan sikkert se det på meg at jeg er nervøs, så tenker jeg det er fint. Selv om det er forferdelig der og da, så er også menneskelig og fint, utdyper han.

Frønes kan også fortelle at han gleder seg stort til at låten nå har kommet ut slik at de som liker den kan høre på den.

– Denne låten ligger jo ute fra før av, men nå får den et større publikum. Denne versjonen blir også annerledes, for jeg har med et fantastisk band. Så det gleder jeg meg veldig til, forklarer han.

Målet med låten er det heller ingen tvil om.

– Det eneste jeg håper på er at hvis jeg klarer å treffe en person med låten, da er målet nådd, avslutter han.

