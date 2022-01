Må bygge nytt mesterlag: Derfor gir årets spillersalg Knutsen ekstra hodebry

Vinteren 2019 forsvant Håkon Evjen og Amor Layouni – de to mestscorende spillerne i sesongen da Bodø/Glimt plutselig sjarmerte Fotball-Norge og tok 2.-plassen i eliteserien.

Vinteren 2020 var det Jens Petter Hauge, Philip Zinckernagel og Kasper Junker som forsvant ut dørene på Aspmyra – etter en ellevill sesong der supertrioen med sine 95 målpoeng var en sterk bidragsyter til Bodø/Glimts suverene seriegull.

Vinteren 2021 har Bodø/Glimt-stjernene igjen forsvunnet en etter en – etter nok en imponerende sesong og et nytt seriegull. Erik Botheim har reist til russisk fotball, mens bærebjelker som Fredrik Bjørkan, Patrick Berg og Marius Lode alle har funnet seg nye klubber ute i Europa.

Og selv om Erik Botheim ble toppscorer, og deretter satte ny norsk overgangsrekord for en spiller ut av Norge, så er det først og fremst avgangene til Bjørkan, Berg og Lode som gjør at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen er litt ekstra spent før han nok en gang skal prøve å bygge opp et nytt mesterlag.

– Fredrik, Patrick og Lode var spillere som hadde Glimts DNA i ryggmarken. Da vi mistet Philip (Zinckernagel) og Kasper (Junker), så var det litt annerledes. Det gir oss en litt ny utfordring at det blir så mange forandringer i vårt DNA. Så jeg er selvfølgelig spent, men vi har løst det godt før og inngangen er at vi skal gjøre det samme igjen, sier Kjetil Knutsen til TV 2.

Mens Kasper Junker og Philip Zinckernagel endte på henholdsvis 25 og 86 kamper i norsk fotball for Bodø/Glimt, har Berg, Bjørkan og Lode 152, 125 og 124 kamper på samvittigheten. De to førstnevnte er oppflasket og alle tre har vært bærebjelker i Bodø/Glimt over flere år.

– Jeg synes det er spennende å utvikle nye spillere og et lag. Men denne sesongen er litt spesiell fordi vi går inn i en avgjørende kamp i Europa allerede 17. februar. Den største utfordringen er tiden: Vi har bra med tid til seriestart, men vi har dårlig tid før Celtic-kampene, sier Knutsen.

Nytt TV 2-konsept: Få med deg overgangsnyheter i Fotballbørsen!

– Det gir nye muligheter

Knutsen peker på at det er hverdagen til Bodø/Glimt som har tatt klubben dit den er i dag. Høy intensitet på treningene og kvalitet over tid, pekes på som de viktigste årsakene.

Til det har det vært viktig å ha kontinuitetsbærere i klubben år etter år.

– Vi har Marius (Høibråten) som kan gå inn og ta plassen til Marius Lode, vi jobber fortsatt med de vi har på venstrebacken og vi har Elias Hagen som kan gå inn i rollen til Patrick. Men det er en ny utfordring å miste spillere som har Glimt-måten i sitt DNA. Det er en fantastisk utfordring. Det blir spennende og gir oss samtidig muligheter, sier Kjetil Knutsen.

Det samme peker kaptein Ulrik Saltnes på.

– Jeg vil si at det gir oss både utfordringer og muligheter. Det er klart at du mister noe, men du får samtidig noe. Vi har mange nye spillere nå som ikke kjenner systemet, men jeg tror det kan gi oss nye muligheter, sier Saltnes.

Han peker på at Bodø/Glimt under ledelsen til Kjetil Knutsen flere år på rad har gjort det sterkt selv om nøkkelspillere hvert år har forsvunnet.

– Hva er suksessformelen til Kjetil Knutsen for å få til det?

– Fra trenerens side er det vel at han er klar og tydelig på kravene og forventningene. Han samler alle og klarer å få gjengen til å dra i samme retning, sier han.

Tror Glimt kan bli enda bedre

Kjetil Knutsen føler uansett seg trygg på at Glimt skal ende opp som et slagkraftig lag også i år.



Allerede har klubben forsterket seg med Brice Wembangomo, Fredrik Sjøvold, Runar Espejord og Gaute Vetti. I tillegg er Dominik Plestil ventet å skrive under for klubben i løpet av kort tid.



Dessuten er det liten tvil om at klubben fortsatt har midler til å forsterke seg ytterligere om det skulle være nødvendig.

– Det fine med Bodø/Glimt er at vi alltid ser framover. Noen har forsvunnet, og sånn er det. Men vi har fått inn noen nye og det skal bli spennende å se hvor flink vi klarer å være til å utvikle det. Jeg er ganske trygg på at Glimt skal bli ganske bra også i 2022, sier Kjetil Knutsen.

Det er en påstand Ulrik Saltnes støtter. Han virker overbevist om at klubben sitter på et enormt potensiale.

– Over tid er jeg sterk i troen på at vi skal bli bedre enn vi noensinne har vært, sier Ulrik Saltnes.