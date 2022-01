– Følte jeg kastet henne til ulvene

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Mari Bølla var bare 15 år da hun vant Idol. Nå har hele familien flyttet til Østlandet for at 17-åringen fra Bryne skal følge artistdrømmen. For mamma Silje Eriksen Bølla kjennes det litt som å kaste henne til ulvene.

Allerede som treåring sa Mari Bølla til mamma og pappa at hun skulle være med i Idol. Tolv år senere, i 2020, vant hun Idol som den yngste i Norge noensinne. Artistdrømmen var såpass sterk at hele familien i fjor valgte å flytte til Oslo slik at Mari kunne komme nærmere drømmen sin.

– Det føltes egentlig som et veldig riktig og enkelt valg for oss, forteller Silje Eriksen Bølla, mammaen til Mari.

Det hjalp selvsagt at far i huset allerede jobbet en del på Østlandet, at Silje hadde en arbeidsgiver som tillot at hun jobber hjemmefra, og at Mari kunne fullføre videregående som privatist. Dermed bar det til hovedstaden for hele familien.

Drømte om Idol

Bare tre år gammel var Mari fast bestemt på at Idol var en konkurranse hun skulle være med i. Og hun gikk ganske aktivt til verks for å få det til:

– For hver sesong utviklet iveren og lysten seg bare mer og mer, forteller mamma Silje til God morgen Norge.

Hun forteller at Mari førte en slags form for statistikk: Det ene året var det flere av deltakerne som gikk videre som spilte gitar. Dermed konkluderte Mari med at hun måtte lære seg å spille gitar.

– Hun var ganske målrettet i det hun holdt på med.

I 2020 gikk Mari til topps i Idol. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I 2014 var Mari med i Idol Junior, og i 2020 – bare 15 år gammel – gikk hun til topps i Idol.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg visste at jeg hadde noe å bidra med, men var ikke sikker på om jeg hadde det i meg å vinne konkurransen, sier Mari.

Kastet henne til ulvene

Det kan være ganske utfordrende for en 15-åring å bli kastet inn rampelyset, men Mari har tatt det hele veldig med ro.

– Jeg har en veldig fin familie og støtteapparat i ryggen. Jeg har flere eldre søsken og har hele barndommen fått mye søskenkjærlighet.

Men for moren Silje har det ikke vært like enkelt å se datteren utsette seg for risiko på scenen.

– Jeg har noen ganger kjent på at jeg har kastet henne til ulvene.

Hun sammenligner det med idretten: Hvis barna skader seg under kamp, kan man som forelder løpe ut på banen og være trøstende og til stede.

– Går det galt på en scene, kan du ikke løpe opp på scenen for å redde dem ut av det.

– Hun må håndtere det, og da føles det litt som å hive henne til ulvene og se om hun overlever.

Da var det nesten litt godt at korona kom nesten samtidig som Idol. Normalt ville en seier i konkurransen ført til en hektisk periode i etterkant, men det satte korona en stopper for. Det syntes moren var helt greit.

– Det gjorde at Mari fikk litt tid til å finne ut hvem hun var og hva hun ville. Jeg opplever at hun har fått bruke tid på å finne sin stemme og sin vei.

Klar for MGP

Og veien fant hun. Nå er Mari blitt 17, og klar for et enda større sirkus: Melodi Grand Prix. Der stiller Mari med låten «Your loss».

Mari Bølla deltar i årets norske Melodi Grand Prix med låta «Your Loss». Foto: Foto: Terje Pedersen/NTB

– Jeg er veldig spent og gleder meg masse. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fremdeles får lov til å stå på scenen og vise hvem jeg er.

Drømmen er selvsagt å vinne, men hun understreker at det er utrolig gøy bare å få være med.