– Norge bør engasjere seg mer for nordmenn i Spania etter pandemien

ALFAZ DEL PI (TV2): Lederen for Frivillighetssentralen i Alfaz del Pi slår alarm om eldre som er blitt isolert, og som ikke har klart å ta seg fram i det spanske systemet under pandemien.

Det er en nydelig dag på Costa Blanca, som ligger omtrent midt på den spanske Middelhavskysten. Palmer, blått hav og sol som varmer, selv om det bare er januar.

TV 2 kjører rundt med Liv Airin Fragaat fra Frivillighetssentralen, og får en omvisning i det norske miljøet i byene Albir og Alfaz del Pi. Stort norskere blir det ikke i Spania.

DRØMMEN: For mange er en alderdom i sol og varme selve drømmen. Albir er en av byene i Spania hvor det bor flest nordmenn, både fastboende og de som overvintrer. Foto: Santiago Vergara/TV 2
GÅR VARMT: Frivillighetssentralen i Alfaz del Pi er et møtested for nordmenn, og vaffeljernet er på plass. Foto: Santiago Vergara/TV 2
BINDELEDD: Frivllighetssentralen fungerer som et bindeledd mellom norske beboere og det spanske systemet. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– I disse blokkene her bor det nesten bare nordmenn, peker hun.

I en annen gate finnes det en spansk side og en norsk side. Hun viser veier med navn som Carrer Noruega, Carrer Lillehammer og Carrer Oslo. Vi passerer en av de to norske skolene, bare i dette området.

Middelhavstemperatur, nærhet til fjell og hav gir mange, særlig eldre, et godt liv i Spania.

Rundt 50 000 nordmenn bor helt eller delvis i landet, men statistikken er usikker fordi mange ikke melder utflytting.

– Sittet ved døendes side

Spania har vært hardt rammet av korona. I flere måneder var landet helt nedstengt. Over 90 000 er døde av covid-19 i Spania, og nærmere 9 millioner har vært smittet.

Pandemien har også vært vanskelig for en del, særlig de aller eldste, i det norske miljøet i Spania.

Fragaat forteller hvordan perioden har forsterket problemer med språk og manglende nettverk for noen. Selv uten pandemi faller enkelte utenfor systemet.

– Det er mye ensomhet. Det er folk som reiser ned og som er friske. De reiser gjerne to, og så plutselig er de én. De var en del av et system, men så føler de at de ikke har noe å bidra med, og så isolerer de seg, forteller hun.

Under pandemien har reiserestriksjonene også skapt problemer. Fragaat forteller om døende som ikke har kunnet ha sine rundt seg.

– Da har vi sittet med Skype og Snapchat og filmet, så de har kunnet ha en kommunikasjon den siste tida, sier hun.

Skiller seg fra Norge

Det spanske systemet er annerledes enn det norske. Når problemene oppstår er det gjerne familien som hjelper til. Det samme gjelder eldreomsorgen, som nordmenn er vant til er offentlig finansiert.

I Spania hjelper ofte familien med å betale for en sykehjemsplass, for de som har minst.

– Men her er det jo mange uten familie, som ikke får trådt til og koordinert inn mot det spanske hjelpesystemet, sier Fragaat.

Noen ganger går det på verdigheten løs, både fysisk og mentalt, forteller hun.

– Neppe vært her i dag

«Bienvenidos» – velkommen – står det på en plakat utenfor den norske Frivillighetssentralen i Alfaz del Pi, sammen med et norsk flagg.

Når TV 2 besøker stedet er det godlukt i lufta, og pianotoner setter stemningen. I den delvis overdekkede bakgården hygger en rekke nordmenn seg med kaffe og nystekte vafler.

TRYGGHET: Asbjørn Jensen (80) er en av veteranene i det norske miljøet i Spania. Han sier Frivillighetsentralen skaper trygghet og trivsel. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– De skaper trygghet og trivsel. Et veldig fint sosialt miljø, sier Asbjørn Jensen (80) om Frivllighetssentralen.

Han er en av veteranene i miljøet. For Asbjørn er stedet en viktig møteplass, ikke minst nå under pandemien.

– Jeg hadde neppe sittet her og vært oppegående hvis det ikke var for det tilbudet som disse omgivelsene gir meg. De skaper en hverdag som jeg kan leve med, til tross for sorgen etter kona mi, forteller Asbjørn, tydelig beveget.

Frivillighetssentralen var den første av sitt slag i utlandet, og ble opprettet i 2009. Den er et bindeledd mellom norske beboere og det spanske hjelpesystemet. Fiansieringen skjer i samarbeid mellom norske myndigheter og kommunen den ligger i.

Tar ansvar for hverandre

Det henger et norsk flagg også utenfor Sjømannskirken i Albir. Når TV 2 er på besøk er turgruppa allerede underveis på dagens utflukt, og det er boccia-dag på området utenfor kirken.

Folk spøker, ler og spiller. Stemningen er god.

FLERE PÅ HJEMMEKONTOR: For noen har koronaen vært tøff i Spania, for andre har det vært en mulighet. Sjømannsprest Peder Myren sier det har blitt flere barnefamilier i området, fordi det har vært mulig å fjernjobbe. Foto: Santiago Vergara/TV 2
OMSORG: Sjømannskirken i Albir har diakonitjeneste og stiller også opp for folk som har det vanskelig. Foto: Santiago Vergara/TV 2
SAMLINGPUNKT: Sjømannskirken er også et sted fastboende og overvintrende stikker innom i hverdagen. Foto: Santiago Vergara/TV 2
ALBIR: Det er flere sjømannskirker i området, blant annet denne i et av områdene med flest nordmenn i Spania. Foto: Santiago Vergara/TV 2
FLERE UNGE: For noen har pandemien også vært en mulighet for å ha hjemmekontor i Spania, ifølge Sjømannskirken i Albir. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Sjømannsprest Peder Myren sier at en del eldre nok har reist hjem og ikke kommet tilbake. Derimot har det blitt flere som har valgt å ha hjemmekontor i Spania.

– Det er blitt færre i den eldste gruppa. Men flere som kan jobbe hjemmefra. Blant de som har småbarn så har nok antallet økt, sier han.

Sjømannskirken hjelper også nordmenn, og noen får hjelp av konsulat og ambassade hvis det oppstår problemer. Dessuten tar folk i det norske miljøet ansvar for hverandre.

– De reiser hjem og ser om bilen står parkert i oppkjørselen. Og hvis den ikke gjør det, så ringer de på å sjekker om du har det bra. Det er en enorm omsorg for hverandre, sier sjømannspresten.



Vil ha mer hjelp fra Norge

Lederen for Frivillighetssentralen i hjertet av det norske Spania, Liv Airin Fragaat, etterlyser likevel at norske myndigheter engasjerer seg mer for å hjelpe dem som faller utenfor – selv om utflyttede ordmenn er spanske myndigheters ansvar.

BOCCIAGJENGEN: To ganger i uka er det åpen boccia-konkurranse utenfor den norske Sjømannskirken i Albir. Deltageravgiften er på to euro. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Ofte er det et gap mellom forventninger fra dem som har meldt flytting og hva spanske myndigheter tilbyr.

– Vi er helt helt avhengig av frivillighet for å få dette systemet til å fungere her nede. Til det beste både for de som er her, og for spanske myndigheter og ikke minst for Norge, sier Fragaat.

Frivillighetssentralen har fått nei på søknad om mer penger i Frivillighetsåret, en søknad på 300 000 kroner. Med pengene ønsket de å øke aktivitetene for å hindre isolasjon. En kartlegging av koronakonsekvenser, både for unge og eldre, står også høyt på ønskelisten.

Statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken (Ap) sier at Frivllighetssentralen har fått makstaksten for støtte. Hun henviser til Frivillighet Norge for midler som gjelder spesielt for Frivillighetsåret.