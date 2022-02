– Føler meg som en kasteball

Anne Cristina S. Pettersen er kronisk syk og har møtt fire ulike leger siden fastlegen sluttet i september. For en pasient som sliter med angst er det ekstra vanskelig.

I september 2021 sto Anne Cristina Sandnes Pettersen brått uten fastlege.

Hun er nå én av minst 145.000 nordmenn som i dag er uten fastlege. Listen over nordmenn som står uten fastlege vokser dag for dag.

Møtt fire ulike leger

– Jeg har siden september, da fastlegen min sluttet, møtt fire ulike leger, fortviler Pettersen.

Fastlegen kjente henne og barna godt, og legebesøkene ble derfor enklere og mer effektive, ifølge tobarnsmoren.

– Nesten all tid på legekontoret går nå på å bli kjent med meg eller barna, og å lese journaler. Da er det ikke mye tid tilbake, sier Pettersen.

Hun ble både sjokkert og lei seg da fastlegen som hadde fulgt barna siden fødselen av, sluttet.

– Hun kjente historikken vår godt, sier Pettersen.

Kasteball i systemet

35-åringen fra Molde snakker om frustrerende møter med «legevikaren» som stepper inn for «legevikaren». Trygghet og kontinuitet som følger med en fastlege, er borte.

– Det er helt uholdbart. Jeg føler at vi behandles som en kasteball i systemet, sier Sandnes.

FORTVILET: Tobarnsmoren og barna står uten fastlege. Det merkes når de besøker vikarleger, for da går mesteparten av tiden med til å bli «kjent» og til å lese pasientjournalene. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Pettersen sliter med angst. Møtene med stadig nye leger gjør alt mer vanskelig.

– Hva tenker du om fastlegekrisen?

– Jeg er bekymret, for det er mennesker som har enda større utfordringer og større behov enn oss.

Hele landet

TV 2 har vært i kontakt med pasienter over hele landet som fortviler.

Irene Jensen, Lindesnes kommune:

«Min lege sluttet i 2016, så var jeg en time hos ny lege, før hun gikk i permisjon og så ble sykmeldt. Siden kun bruk av vikarleger.»

«Det å være uten lege er helt fryktelig frustrerende, og de legetimene man får går til lesing fra journal, å ringe rundt til andre leger, rett og slett fordi vikaren ikke forstår systemet osv. Veldig frustrerende å bare bli hevet ut i en slik situasjon.»

Fellesnevneren for mange pasienter uten fastlege er at de opplever en svikt i oppfølgingen.

Sanda Soløy, Oslo kommune:

«Min fastlege ble borte i 2014. Har vært en kasteball mellom vikarer i flere år nå og føler selv at jeg ikke har kontroll på helsa mi, da jeg føler jeg aldri blir hørt.»

«Jeg har hele tiden blitt fortalt at fastlegen kommer tilbake. Hun som originalt er min fastlege står fremdeles oppført som min fastlege. Men det stemmer jo ikke.»

Pasienter uten fastlege forteller at mye av legetimene går på å bli kjent. Det meldes også om problemer med å få ut medisiner og få henvisninger som fastlegen ordnet.

FRISØR UTEN FASTLEGE: – Jeg ble dyttet frem og tilbake mellom ulike vikarer og fikk aldri skikkelig hjelp med problemene, fordi ingen av vikarene kjente til historikken min, sier Oda Kristina. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Oda Kristine Bergsnes Malones, Molde kommune:

«Det siste året har jeg blitt dyttet fram og tilbake mellom forskjellige vikarer. Det resulterte i at jeg aldri fikk skikkelig hjelp med problemene jeg hadde, fordi ingen av vikarene kjente til historikken min. (Selv om de sikkert hadde tilgang til legejournalen min).»

«Da jeg endelig fikk plass hos den nye fastlegen og skulle bestille time hos henne, hadde hun sluttet. Hun har vikar for seg ut februar 2022, og deretter er det ingen som har ansvar for hennes pasienter.»

Fredrik Fjeld, Hjartdal kommune:

–Har nå i snart 2 år stått uten fastlege grunnet covid-19. Min fastlege ble ansvarlig for pandemien i Vestfold og Telemark, og jeg har etter dette vært innom utallige turnusleger (mer enn 10), er 100 prosent ufør grunnet min tjeneste i Libanon 1989-1990 og føler selv at jeg blir SVÆRT dårlig behandlet og direkte neglisjert av helsevesenet.

Ottar Korsnes, Ringsaker kommune:

«Jeg har ikke fastlege, eller som det står på HelseNorge: Fastlegeavtale uten fast lege. Jeg har diabetes, har hatt hjerneslag, nyresvikt, hjertesvikt og kreft.»

«Uten fastlege fra 1. november og året før hadde fastlegen permisjon. Skal jeg fornye resept må jeg ringe, og det tar tid og er tungvint. Før kunne vi kommunisere enkelt via HelseNorge, og fikk enkelt skrevet ut resepter.»

Flere pasienter TV 2 snakker med oppgir at de står uten fastlege, men offisielt fremstår kommunen de bor i som en kommune med full fastlegedekning. Det gjelder blant annet Sortland kommune.

Cecilie S. Vollen, Sortland kommune:

«Det har vært en utfordring for meg. Har flere utfordringer med helsen min, men måttet gå til forskjellige leger. Får aldri tid nok til å forklare ting fordi timen er for kort eller legen er forsinket. Alt blir kaos for meg med min AD/HD.»

Anne Lise Vangen:

«Om du er frisk så hadde det ikke vært noe stort problem, men jeg har ikke vært frisk på mange år. Ble veldig syk i slutten av 2017.... lungekreft,….like etter ble jeg sendt til Ahus og operert for tidlig kreft i underlivet………. Det har gått i ett….. men ingen fastlege, ingen lege som kjenner meg og min historie. Tragisk.»

Kollaps

I årets første uke rapporterte over en tredjedel av kommunene om en utfordrende eller kritisk helsehjelpkapasitet hos fastlegene.

118 av 332 av landets kommuner rapporterte nylig om en «utfordrende eller kritisk helsehjelpkapasitet hos fastlegene», skriver Helsedirektoratet til statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kommuneoverlege i Tinn kommune, Sjur Widme Ohre, beskriver situasjonen rundt fastlegeordningen som svært dramatisk:

– Det er jo en kollaps egentlig, det vi opplever, sier Ohre.

Han og 13 andre kommuneoverleger i fylket har i bekymringsmelding til statsforvalteren i Vestfold og Telemark gitt klart uttrykk for at «flere kommuner opplever kollaps i tjenesten» og at «fastlegeordningen er i en langvarig og raskt økende nasjonal krise».

Kommuneoverlegene til Lillehammer og Bergen mener Regjeringen må bevilge mer penger til fastlegeordningen og det nytter ikke å vente til 2023, sier de begge til TV 2.

– Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen, og det trengs handling raskt, sier kommuneoverlege Trond Egil Hansen til TV 2.

Snakker om 2023

Overfor TV 2 vil ikke helseministeren love ekstra tilskudd for å sikre fastlegeordningen før til neste år. Hun mener særlig at økt rekruttering er viktig for å løse krisen.

– Nå er årets budsjett vedtatt. Fra i fjor til i år ble fastlegeordningen styrket med 400 millioner kroner, men vi må gjøre flere ting samtidig. Det vi leter mest etter nå er gode løsninger for å rekruttere fastleger. Det at unge leger ønsker seg inn i fastlegeyrket er helt avgjørende for å få flere fastleger, og sånn sett avlaste de fastlegene vi har, sier Kjerkol.

– Kommer det noe mer penger før 2023?

– Budsjettene blir vedtatt hver høst, så har vi gjort en del andre tiltak som følge av at fastlegene har en ekstra belastning under pandemien. Så jobber vi for å lykkes bedre med å rekruttere nye fastleger, svarer helseministeren.

Helseministeren innvilget nylig sykehusene 1,6 milliarder kroner utenfor budsjett. Mange reagerer derfor på at det er uaktuelt å bevilge ekstra tilskudd til den kriserammede fastlegeordningen.

Helseminister Ingvild Kjerkol ønsker ikke å love ytterligere støtte til fastlegeordningen før neste år.