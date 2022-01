Mener regjeringen bryter loven: – Provoserende

Fra og med neste uke anses ikke korona lenger som en samfunnskritisk sykdom i vårt naboland Danmark.

Dette innebærer også at stort sett alle koronatiltak oppheves.

– Om få dager vil Danmark igjen være åpent. Det er fantastisk at det er der vi er nå, sa statsminister Mette Frederiksen under en pressekonferanse onsdag.

Omtrent samtidig som danskenes statsminister kom med sin gladmelding til folket, lovet helseminister Ingvild Kjerkol store lettelser i neste uke i et intervju med TV 2.

– Provoserende

Men i motsetning til danskene som åpner alt umiddelbart, vil ikke Kjerkol love det samme. Hun mener et sannsynlig scenario er at de fleste tiltak er lettet på innen en måneds tid.

– Så skal vi komme tilbake når vi har et budskap om hvilke lettelser som kommer i hvilken rekkefølge, sa Kjerkol.

Det får imidlertid Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud til å reagere. Han mener regjeringen bør åpne umiddelbart.

– Det jeg synes er provoserende, er at Kjerkol sier at det kommer nye lettelser til uka. Men smittevernloven er tydelig på at det når det ikke er behov, skal man raskt sørge for å fjerne de inngripende tiltakene, sier Hoksrud til TV 2.

I strid med loven

I en oppdatert risikovurdering fra FHI som ble publisert onsdag, skriver de at de fleste tiltakene nå gradvis kan trappes ned.

– Når fagmyndighetene går ut med sine råd, da behøver vi ikke vente til neste uke. Da bør regjeringen kunne gjøre det ganske umiddelbart, sier Hoksrud.

Hoksrud mener det regjeringen holder på med nå, er på grensen til å være i strid med loven.

– De inngripende tiltakene skal stå i forhold til hverandre, og da skal man oppheve de så raskt det er mulig å gjøre det, sier han og legger til:

PÅ TIDE: Helsepolitisk talsperson i Frp Bård Hoksrud (Frp) mener regjeringen ikke kan vente lengre. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Regjeringen koser seg litt for mye med å holde på dette, og få oppmerksomhet på seg selv.

– Allerede ulovlig

Han får støtte av jusprofessor ved universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen.

– Tiltakene må lettes NÅ, dette er allerede ulovlig, skriver han på Twitter.

Marthinussen sier til TV 2 at dersom han hadde drevet en kulturbedrift rammet av restriksjoner nå, tror han at han hadde åpnet helt opp i helgen.

LOVBRUDD: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener regjeringen bryter loven ved å holde på tiltak unødvendig lenge. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er ganske skandaløst – og lovstridig – at regjeringen ikke umiddelbart setter seg ned med FHI og Helsedirektoratet når de har fått beskjed om at tiltakene nå påfører folk mer skade enn de gjør nytte, sier jusprofessoren.

Marthinussen mener at man da har en regjering som bevisst påfører befolkningen skade.

– Det er grovt, sier han.

– Ikke noen grunn til å vente

Også Venstres nestleder Sveinung Rotevatn mener regjeringen må ta grep nå.

– Hvis de vet at de skal lette på tiltak, så er det ikke noen grunn til å vente, sier han til TV 2.

Rotevatn mener ikke regjeringen både kan sitte og se an rådene fra helsemyndighetene, og samtidig antyde sterkt at det kommer lettelser.

– For meg virker det som at de vet det de trenger å vite. FHI er veldig tydelige, og da mener jeg ikke at en bør vente en hel uke eller lengre med å la folk gå tilbake på jobb, det kan man gjøre nå.

– Større skade

I sin risikorapport som ble publisert onsdag skriver FHI at å beholde inngripende tiltak, i praksis bare vil forlenge pandemien.

Det gjør Rotevatn enda sikrere i sin sak.

UTÅLMODIG: Venstres nestleder Sveinung Rotevatn er utålmodig, og mener tiltak må fjernes umiddelbart. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg har aldri hørt FHI være så tydelige som i går, om at nå må man åpne. Nå sier de også at tiltakene gjør større skade enn det sykdommen gjør, sier Venstre-nestlederen.

– Vi venter enda

Helseminister Ingvild Kjerkol skriver i en e-post til TV 2 at regjeringen jobber så fort de kan med å finne ut hvilke tiltak som kan lettes på i neste uke.

– Vi venter enda på noen siste leveranser fra underliggende etater som skal være med i den helhetlige vurderingen. En helhetlig vurdering krever at alle besvarelser bearbeides, drøftes og belyses av hele regjeringen og embetsverket i de ulike departementene, skriver Kjerkol i e-posten.

Videre understreker statsråden at regjeringen vil fatte sin beslutning tidlig i neste uke.