Fiskere varsler aksjoner mot russisk øvelse

En slagkraftig russisk flåtegruppe er på vei fra Kolahalvøya til farvannene utenfor Irland for å drive øvelsesskyting. Det har ikke irske fiskere tenkt å akseptere.

– Dette er voldsomt risikabelt, sier Patrick Murphy, leder for de irske fiskeprodusentene.

Nå planlegger fiskerne aksjoner mot de russiske krigsskipene som om å få dager skal gjennomføre skarpskyting i Det keltiske hav. Øvelsesområdet ligger godt utenfor irsk territorialfarvann, men innenfor den irske økonomiske sonen.

Her pågår nå vinterfisket etter kolmule. Fiskerne er redde for at skytingen skal skade fisken, og i tillegg hindre dem i å gjøre jobben sin.

– Tenk hvis russerne planla å skyte raketter på landjorda i Irland? Hva ville det medføre? Vi fiskere regner dette havområdet som vårt. Det er her vårt levebrød er, sier Murphy til fagbladet The Skipper.

Fredelige aksjoner

Ifølge den irske fiskeriorganisasjonen er området der russerne skal øve svært sårbart. Rundt 50 fiskebåter opererer i disse farvannene på denne tiden av året.

– Så vidt vi har skjønt kan de ikke skyte med skarpt hvis det er fiskebåter i området. Sammen med redere og fiskeskippere har vi derfor lagt en plan der vi vil bruke fartøyene fra West Cork og Kerry til å gjennomføre en fredelig protest på stedet der russerne tenker å øve, sier Murphy.

Russlands ambassadør til Irland avviser at øvelsen vil innvirke på live i havet og reagerer sterkt på trusselen.

– Forsøk på å forstyrre militærøvelser vil være skjødesløst og uansvarlig. Det vil sette både fiskere og andre sjøfolk i fare, sa Jurij Filatov under en pressekonferanse i Dublin denne uka.

Men fiskerne lar seg ikke avskrekke.

– Vi har ikke tenkt å blokkere skipene deres, men vi skal definitivt klare å få synspunktet vårt frem. Nå må regjeringen hjelpe oss, sier han til statskringkasteren RTE.

– De skal ikke bli kvitt oss så lett.

UBÅTJAGER: Et fartøy av Udaloy-klassen fotografert fra et norsk overvåkningsfly 25. januar. Foto: 333 Skvadron / Luftforsvaret

Høy aktivitet utenfor Norge

Det var forrige uke at den russiske forsvarsledelsen kunngjorde at de sender mer enn 140 marineskip til sjøs for å øve - i alle havområder som grenser til Russland.

Noen av skipene som trolig er på vei til områdene rundt Irland, har de siste dagene beveget seg sørover langs norskekysten, og skal nå befinne seg vest for Helgeland.

– Det er høy russiske militær aktivitet i Nord nå, men vi vil likevel si at den er innenfor normalen, sier talsperson Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

Forsvaret følger de russiske krigsskipene både med fly, fartøyer og andre sensorer, men ifølge Moen har ikke russerne foretatt seg noe som hindrer eller provoserer annen trafikk på havet.

– Så langt har vi sett at de opererer på en trygg, profesjonell og forutsigbar måte, sier Moen.

ØYNE I LUFTEN: Forsvaret følger med på den russiske marineaktiviteten utenfor Norge, blant annet med Orionfly. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Signalisering

Flåteøvelsen kommer samtidig med stor russiske militæraktivitet både i Hviterussland og ved grensene til Ukraina, der NATO frykter at president Vladimir Putin skal gå til invasjon av nabolandet.

– Våre styrker skal trene på å slå tilbake militære trusler, sikre våre forbindelseslinjer på havet og Russlands maritime økonomiske interesser i tilfelle en krise, sier den russiske nordflåten i en uttalelse.

Flere ganger de siste årene har russerne øvet tett opptil Norskekysten. Det er imidlertid uvanlig at de opererer så langt sør som ved nøytrale Irland, som selv har et svært lite forsvar.

– Russerne kan selvsagt øve hvor de vil i internasjonale havområder, men at de gjør det ved EUs vestlige grenser, ved den irske kysten er noe vi ikke ønsker velkommen og ikke liker. Spesielt nå i de kommende ukene, sier utenriksminister, Simon Coveney ifølge Sky News.

Irland ønsker nå hjelp fra EU til å få stanset øvelsen.