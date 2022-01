Da koronasmittede Ylva la ut dette bildet begynte meldingene å tikke inn

Rundt om i landet sitter det nå tusenvis av småbarnsforeldre, studenter, barn og pensjonister isolert etter å ha fått påvist koronaviruset.

Tall fra FHI viser at det aldri før har vært så mange smittede på en uke som det var i uke 3, og bare sist døgn ble det registrert nesten 25.000 smittede.

Ylva Johnsen Stefferud ble derfor ikke overrasket da hun søndag morgen våknet opp med symptomer. Overraskelsen kom da hun ba sine venner dele et bilde hvis de også var smittet.

– Jeg er fortsatt litt i sjokk, sier Stefferud.

ISOLERT: Stefferud er isolert på 10 kvadratmeter for å ikke smitte de andre i kollektivet. Foto: Anna Myklebust Hodne / TV 2

Flere titalls bilder

21 åringen bor i kollektiv med flere venner, men fordi ingen av de andre i leiligheten var smittet ble hun nødt til å isolere seg alene på soverommet.

– Det er jo ganske ensomt og kjedelig å sitte der alene på ti kvadratmeter hele dagen, sier Stefferud.

Hun håpet derfor at hun kunne finne trøst og støtte på Instagram.

– Jeg hadde inntrykk av at det var mange som var smittet, så jeg la ut et innlegg på story og ba folk sende meg et bilde av dem selv med tommel opp hvis de var smittet eller hadde vært det den siste uken, sier Stefferud.

De første fem minuttene kom det ingenting, men så tok det plutselig fyr i innboksen.

– Etter en halvtime hadde jeg fått nesten 20 bilder. Så bikket det 30 og da synes jeg nesten det var litt skremmende, sier Stefferud.

OPPTELLING: Stefferud talte opp alle bildene som strømmet inn og delte de på sin Instagram. Foto: Privat

– Alene sammen

Men det stoppet ikke der.

I løpet av de siste to dagene har Stefferud fått tilsend hele 62 bilder av folk i hennes vennekrets som enten nylig har hatt korona eller som har det nå.

– Det er folk jeg gikk på ungdomskolen med, folk som bor i utlandet og folk jeg ikke har snakket med på mange år. Det ble en veldig fin måte å samle folk som er i samme situasjon, sier Stefferud.

Selv om hun visste at det var mye smitte i samfunnet ble hun svært overrasket og sjokkert over hvor mange i hennes egen vennekrets som var rammet.

STRØMMET INN: Det strømmet inn bilder fra fjerne og nære venner. Foto: Privat

– Smittetallet er så høyt nå at det er litt vanskelig å ta det innover seg. Men når man ser bilder av folk man kjenner blir det mye lettere å forstå omfanget, sier Stefferud.

Hun synes det har vært god støtte å snakke med andre som er i samme situasjon.

– Jeg tror mange føler seg veldig alene når de sitter i isolasjon. Nå er vi på en måte alene sammen, og det føles veldig fint, sier Stefferud.

Kan bli flere millioner smittede

Smitten i Norge har de siste ukene vært stigende og FHI forventer at smittetallet vil fortsette å øke en stund til.

– Vi ser for oss at det vil bli en betydelig økning i antall smittede. Det kan bli hele 3,5 til 4 millioner som blir smittet de nærmeste ukene og månedene, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Selv om smitten fortsetter å øke har helseminister Ingvild Kjerkol lovet at de blir lettelser i koronatiltakene neste uke.

– Nå har vi en mindre farlig virusvariant, vi tåler mer smitte, og da vil det også komme lettelser, sier Kjerkol.