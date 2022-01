SWAT med aksjon i rapperens hus – tre menn arrestert

Kentrell DeSean Gaulden (22), bedre kjent som YoungBoy Never Broke Again, har nok en gang problemer med amerikanske myndigheter på grunn av forskjellige våpen.

TMZ skriver at huset i Texas er eid av YoungBoy Never Broke Again, ofte forkottet til YoungBoy. Likevel var det angivelig moren som bodde i huset.

Under SWAT sin aksjon beslagla de flere våpen. SWAT står for «special weapons and tactics», og er spesialtrente politienheter i USA.

Arrestert

Hverken moren eller YoungBoy ble arrestert i aksjonen, men tre personer som politiet sier skal være tilknyttet rapperen ble det.

Politiets talsperson, Thomas Gilliland, sier til TMZ at arrestasjonene er relatert til en skytingen i november hvor en mann ble skutt flere ganger i kroppen og hodet, men overlevde og er ute av sykehuset nå.

SWAT-teamet beslagla også våpen, inkludert en AR-15 rifle, pistoler og geværer.

Det er ikke lenge siden YoungBoy ble løslatt fra fengsel etter å ha sonet i en våpen-relatert sak. Ikke bare måtte han betale over 500.000 dollar i kausjon, men han ble beordret til å sitte innesperret i hjemmet sitt i Utah frem til rettssaken.

EN ANNEN SKYTING: I mai 2019 skrev amerikanske medier at YoungBoy ble beskutt i denne bilen. En person skal ha mistet livet i skuddvekslingen i Miami, ifølge USA Today. Foto: AFP/Getty Images

Knuser Justin Bieber og Eminem

For rundt et halvt år siden skrev Billboard at YoungBoy var på topp ti-listen over verdens mest innbringende artister.

De estimerer at låtene hans samlet sett var strømmet rundt 7 milliarder ganger. Magasinet mener dette blir rundt 10 millioner dollar i royalties alene. Med norsk valuta blir det 89.664.000 kroner.

Med sin topp ti-plassering på denne listen, tjente han angivelig langt mer enn artister som The Weeknd, AC/DC, Eminem, Ariana Grande, Kanye West og Justin Bieber.

YoungBoy er kjent for låter som «Bandit», «Make No Sence» og «White Teeth». På Spotify har han rundt 16 millioner månedlige lyttere.