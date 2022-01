UNE gjenopptar behandlingen av Afghanistan-saker – mener situasjonen er mindre uforutsigbar nå

Utlendingsnemnda mener at situasjonen i Afghanistan ikke lenger er like uforutsigbar som den var tidligere. Nå har de besluttet å gjenoppta behandlingen av sakene.

Først i juli og så i september suspenderte Une utreiseplikten for afghanere som tidligere har fått avslag på å bli i Norge.

– Det var stor usikkerhet om den videre politiske, sikkerhetsmessige, menneskerettslige og humanitære utviklingen i landet. Beslutningen i september kom bare tre uker etter at Taliban overtok makten, skriver Une på sine nettsider.

Den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten oppheves fra 1. mars, og nemnda mener det er forsvarlig å gjøre individuelle vurderinger ut ifra omstendighetene i hver enkelt sak.

Starter saksbehandling

Samtidig som utreiseplikten ble suspendert, satte Une behandlingen av saker fra Afghanistan på vent. Nå starter de i første omgang en forberedende saksbehandling.

– Vi trenger nå å få en oversikt over grunnene til at personer ber om videre opphold og vurdere behov for innhenting av ytterligere informasjon i enkeltsakene og for grupper. Det vil ta noe tid før det fattes vedtak i sakene, sier direktør Marianne Jakobsen.

Nemnda understreker at de ikke kan forskuttere hvordan resultatene vil bli.

Følger utviklingen

– For de som nå etter hvert får tillatelser til fortsatt å være i Norge, er det en fordel at vi kommer i gang med saksbehandlingen igjen. Det er bedre for dem å få være her ut fra en oppholdstillatelse enn å være her med et avslag hengende over seg, selv om utreiseplikten har vært suspendert, sier Jakobsen.

Une skriver videre at afghanere som oppholder seg i Norge og ikke har en sak til behandling i Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemnda, kan be om en ny vurdering av saken sin.

Nemnda understreker at de vil følge situasjonen i Afghanistan. Taliban tok igjen makten i landet i august i fjor, noe som har ført til at internasjonal økonomisk hjelp har blitt fryst, og landet er i en økonomisk krise. Hjelpeorganisasjoner frykter at flere millioner afghanere står i fare for å sulte.