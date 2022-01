Avslører nye detaljer om doperens hemmelige liv – 20 år etter skandalen

For 20 år siden stod tysk-spanjolen Johann Mühlegg for den største dopingskandalen som noensinne har rammet et vinter-OL.

Det var en del av flammen inni meg som døde etter det mesterskapet Frode Estil

Under OL i Salt Lake City i 2002 var han overlegen og tok gull på jaktstarten og 30 kilometer. På lekenes siste dag krysset Mühlegg målstreken først på femmila, men etter løpet ble han diskvalifisert etter å ha testet positivt for stoffet Darbepoetin alfa, en ny versjon av EPO (bloddoping). Ettersom stoffet var nytt, stod det ikke på listen over forbudte stoffer.

Nesten to år etter OL, i desember 2003, bestemte Den internasjonale olympiske komité (IOC) at Mühlegg måtte fratas alle gullmedaljene han tok under OL.

Det førte blant annet til at de norske langrennsløperne, Frode Estil og Thomas Alsgaard, mottok hver sin gullmedalje i posten. De ble dømt likt på jaktstarten.

– Det var mesterskap jeg var veldig fornøyd med. Jeg så frem til å suge litt på karamellen og nyte gode dager da jeg kom hjem, men alt fokuset var på doping og Johann Mühlegg. Det blir du drittlei av. Det var en del av flammen inni meg som døde etter det mesterskapet, forteller Frode Estil 20 år etter.

Estil: - Aldri noe stas å få en medalje i ettertid

Kastet forbannelse over treneren

Allerede før dopingskandalen var Mühlegg beryktet. Tilbake i 1993 utpekte han daværende landslagssjef Peter Zipfel til en heks. Skiløperen kastet det han mente var en forbannelse over treneren, og sa at han skulle forgifte drinkene ved hjelp av onde tanker, og at han ved å drikke hellig vann ville oppheve forbannelsen, skriver Bild.

FEIRET GULLET: Johann Mühlegg feiret gull i 2002. Etterpå ble han tatt for juks. Foto: ADRIAN DENNIS

Konflikten førte til at det tyske skiforbundet fikk nok av Mühlegg, og i 1998 ble han nektet å gå mer for Tyskland. Mühlegg ble rett og slett kastet ut.

Langrennsløperen sluttet seg til Spania, og noen år etter kom altså den mye omtalte dopingskandalen.

Etter skandalen gikk Mühlegg under jorden. Han flyktet fra Europa og bosatte seg i den brasilianske badebyen Natal. Siden det har den omstridte utøveren vegret seg for å snakke om dopingskandalen.

I et intervju med den tyske storavisen Bild tar imidlertid nå Mühleggs mamma bladet fra munnen og forteller om den tidligere skiløperens nye liv i Brasil.

Moren Magdalena Eiband (81) avslører at sønnen har bodd i Natal i 17 år, og har ikke vært hjemme i Tyskland på åtte år.

Forteller om Mühleggs nye liv

Mühlegg er blitt 51 år gammel, og har giftet seg med ei brasiliansk kvinne som er professor i kjemi. De har en datter sammen på ni år, og tysk-spanjolen forsørger familien ved å eie og drive et firma i byggebransjen som har 15 ansatte.

– Halvparten av de ansatte er analfabeter, ingen av dem kan kjøre bil. Så Johann må gjøre nesten alt selv. Han lærte selv opp de ansatte. Han har et hardt liv. Men han kjemper seg gjennom det. Og de ansatte elsker ham, sier Eiband til Bild.

Johann lærte alt selv, uten noen skikkelig fagutdanning Magdalena Eiband

Moren forteller videre at hun besøkte sin sønn og hans familie i januar i år. Samtidig opplyser hun at Mühlegg aldri har tatt noen utdannelse innen byggmesterfaget. Det var en tidligere langrennskollega fra Italia som lærte ham å bygge hus.

– Muring, legge og dekke taket, bøye jern, male, legge inn vann og elektrisitet. Johann lærte alt selv, uten noen skikkelig fagutdanning, sier moren stolt i intervjuet.

Media jaktet i årevis på Mühlegg for å få ham til å kommentere det som skjedde i OL i 2002. Fra 2006 hadde ingen sett ham, til tross for at flere aviser la ned store ressurser for å få ham i tale.

TATT FOR JUKS: Johann Muehlegg (i midten) feiret gullet foran Mikhail Ivanov (til venstre) og Andrus Veerpalu (til høyre) 23. februar 2002 på femmila. Etterpå ble han tatt for juks og utestengt fra all idrett i to år. Foto: ROBERT SULLIVAN

Avslørte bostedet først i 2014

Først i 2014 lyktes den svenske avisen Expressen å finne mer ut om hvor den doptatte utøveren befant seg, etter at de oppsøkte familiehjemmet hans i den tyske landsbyen Grainau. Da fikk de beskjed om at Mühlegg var flyttet utenlands.

– Johann bor i utlandet, men jeg vil ikke si hvor. Han har forandret sitt liv. Han har ny familie, nye venner, og sitt eget firma. Min bror har flere ganger sagt til meg: «Jeg kommer aldri mer til å snakke med journalister», sa broren Martin til avisen den gang.

Min bror har flere ganger sagt til meg: «Jeg kommer aldri mer til å snakke med journalister» Johann Mühleggs bror Martin

Ved en tilfeldighet fant Expressens VM-reporter fram til adressen hans mens han egentlig var på jobb for å dekke fotball-VM. Mühlegg var da i en rettslig konflikt i Brasil etter kjøp av en tvangssolgt leilighet i Natal. Gjennom retttspapirene fant Expressen fram til adressen, og oppsøkte Mühlegg hjemme i Natal.

De ble invitert inn i hjemmet til tysk-spanjolen, som også fikk brasiliansk pass i 2015. Men han nektet å la seg intervjue.

– Jeg er veldig overrasket over at dere er her. Men ok, jeg vil ikke snakke om det som har vært. Jeg har lagt alt det der bak meg, var alt Mühlegg ville si til Expressen da avisen overrumplet ham i hjemmet hans.

Samtidig som Mühlegg fremdeles nekter å snakke om dopingskandalen for 20 år siden, har det satt dype spor hos hans tidligere konkurrenter.

På jaktstarten var det umulig å skille hvem som var først av Thomas Alsgaard og Frode Estil. Da Mühlegg gikk i dopingfellen, fikk Estil sitt eneste individuelle OL-gull i posten.

FIKK GULLET I POSTEN: Frode Estil og Thomas Alsgaard delte andreplassen på herrenes jaktstart 10 km klassisk og fristil under OL i Salt Lake City torsdag. Johan Mühlegg vant. Men etterpå fikk de begge gullet i posten. Foto: Poppe, Cornelius

Fremdeles preget

Det var ikke slik den nå 48 år gamle tidligere langrennsprofilen fra Norge ønsket å vinne gullet.

Når det dukker opp grove tilfeller av juks, så føler man at litt av meningen med prosjektet faller bort Frode Estil

– Hoveddrivkraften min har hele veien vært idrettsglede og få drive med man synes er det kjekkeste du vet. Når det dukker opp grove tilfeller av juks, så føler man at litt av meningen med prosjektet faller bort og gleden blir fullstendig borte. Det påvirket nok litt av gnisten og motivasjonen til både meg og de andre som var med i Lahti og Salt Lake, sier Estil i Antidopingpodden.

For Estil legger ikke skjul på at opplevelsen rundt dopingskandalen til Mühlegg, og det som skjedde i etterkant, fremdeles preger ham.

– Nå har jeg jo fått en ganske solid avstand fra skikarrieren og jeg må understreke at jeg oppnådde mye mer enn det jeg trodde jeg skulle gjøre. Men det hadde vært artig å bli husket for de gode løpene jeg faktisk gjorde, og ikke han som fikk en del medaljer i etterkant fordi noen jukset, medgir Estil.