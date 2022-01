Nå skjer det endring i banken: – Følg godt med

Det er nå seks uker siden Norges Bank hevet styringsrenten til 0,5 prosent. De aller fleste av landets banker fulgte etter, og den observante bankkunde vet hva det betyr: Nå blir det dyrere å ha lån.

Det må nemlig gå seks uker fra en bank varsler økt rente, til renten kan tre i kraft for eksisterende kunder. Fredag og fremover vil dette skje i en rekke av landets banker.

Først ut er landets to største banker, DNB og Nordea, som begge øker rentene med 0,25 prosentpoeng fra fredag 28. januar. Landets tredje største bank, Danske Bank, hever også med 0,25 prosent poeng fra 1. februar. Majoriteten av landets banker følger så etter i tur og orden.

0,25 prosentpoengs økning betyr 2500 kroner mer i renter hvert år per million du har i boliglån. Og det kan altså være mange tusen å spare på å forhandle med banken.

Til tross for pandemi og rekordhøye strømpriser har Norges Bank varslet at de ser for seg å heve renten i mars, om den økonomiske situasjonen står seg. Det kommer etter all sannsynlighet også renteheving i juni, samt én eller to til i høst.

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra Luksusfellen, mener dette er tiden for å være ekstra på vakt.

– Følg godt med. Spesielt når bankene hever rentene ofte, slik som nå, så må kundene være skikkelig på tå hev. For da vil bankene gjøre tilpasninger for å øke avansen sin. Så det er altså nå som hevingene kommer ofte at du må være på vakt, sier han.

– Bør være såpass

Når det kommer til renteøkningen som trer i kraft hos majoriteten av bankene de neste ukene, mener Kvadsheim at det ikke er den i seg selv som blir utslagsgivende for folk.

– Med et lån på tre millioner får man etter skatt rundt 500 kroner i økt kostnad i måneden. Men jeg er mer urolig for det som måtte komme, om det blir slik som en del antar, at renten skal økes hvert eneste rentemøte seks ganger fremover.

– Det betyr jo at de fem hundre kronene må ganges med seks, slik at det etter hvert blir 3000 kroner ekstra per måned. Det er ikke sikkert det blir fasiten, men om det skjer, så er det kanskje mange som må gjøre noen grep.

Kvadsheim mener de som ser at de ikke vil klare å betjene en rente på over tre prosent, bør vurdere å binde renten for å slippe uroen bekymringene knyttet til dette medfører.

Når det kommer til hva Kvadsheim mener er en akseptabel boliglånsrente etter hevingen som nå kommer, svarer han at flertallet av de vanlige bankkundene bør ligge på 1,8 prosent eller under i nominell rente.

– Bankene vil sikkert protestere på dette, men jeg synes at det bør være såpass. Litt rundere kan jeg si at man bør ligge på mellom 1,8 og 2 prosent, men varsellampen bør lyse hvis du får et tilbud over 1,8.

Kvadsheim understreker at det selvfølgelig er faktorer som påvirker dette, som at du er høyt belånt eller har veldig lite i lån. Men han mener at 1,8 er et tall å forholde seg til for stort sett alle vanlige bankkunder.

– Må følge godt med

Også forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl, ber folk være ekstra påpasselige nå.

– Når man får brev fra banken om at de hever renten, så bør man sjekke hva man kunne fått hos andre banker. Hos en del av de store bankene er det rom for forhandlinger, mens hos andre er renten ferdig forhandlet. Men for de aller fleste lånekunder er det mulig å forhandle ned renten.

BER FOLK VÆRE OBS: Carsten Pihl i Huseierne. Foto: Huseierne

Samtidig ber han folk være obs.

– Når styringsrenten heves er ofte de største bankene først ute med å heve renten, og så går det litt tid før de mindre bankene gjør det. Og derfor går det ganske lang tid før man får hele bildet over hvem som øker renten og hvem som ikke gjør det.

Han mener derfor at man må gjøre undersøkelser før man bytter til en bank som ifølge sammenligningsverktøyene tilbyr en lavere rente enn andre banker.

– Det kan altså være at banken bare var sent ute med å varsle at de hever renten, så man må sørge for å sjekke at banken har endret renten, slik at den ikke kommer som en overraskelse. Så man må følge godt med.

Pihl tror en del nordmenn betaler for mye i renter på boliglånet sitt, og at en kjapp telefon, e-post eller til og med chat-melding kan spare dem for tusenvis av kroner i året.

– Konfronter banken din med hva du ser at du kan få andre steder og hør hva de sier. Hvis du ikke får tilbud om bedre rente, kan du si at du flytter lånet. Noen tenker at det er skremmende og farlig, men det er rett og slett noe man bare må gjøre. Det tar ikke like mye jobb som det var før.

Titusener å spare

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, mener det kan være mye å spare i året på å forhandle med banken sin.

Hun bruker et annuitetslån på fem millioner med en nedbetalingstid på 25 år og 2,5 prosent i rente som eksempel:

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Danske Bank/Sturlason

– Får du forhandlet renten din slik at den settes ned med 0,2 prosentpoeng, altså til 2,3 prosent, kan du i løpet av de første årene, spare opptil ti tusen kroner før skatt i renteutgifter årlig. Og får du til å forhandle renten ned med 0,4 prosentpoeng snakker vi om dobbel besparelse, altså 20.000 kroner, sier hun.

Olsen tror mange får med seg oppfordringene fra økonomene, uten egentlig å ta det skikkelig innover seg.

– Det er ventet at renten skal øke minimum tre ganger til dette året, så nordmenn bør forberede seg, og sette seg godt inn i hva dette faktisk betyr for deres lommebok. Til tross for at dette snakkes og skrives mye om, tror jeg fortsatt mange ikke er klar over hvilken innvirkning det vil ha for seg.

– Ingen grunn til å vente

Det finnes etter hvert flere tjenester som sammenligner betingelsene til landets banker. Forbrukerrådets Finansportalen er en av dem. Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen, mener det kan være lurt å gjøre noen klikk der.

– Det er ikke noen grunn til å vente med det. Men det folk skal være klar over er at ikke alle banker setter opp prisen på sine boliglån, mens andra øker mer enn styringsrenten. Så her er det ulike tilpasninger i markedet som gir et godt grunnlag for å forhandle med banken sin.

BER FOLK SJEKKE: Fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Sindre Noss er markedssjef og medgründer i Renteradar.no, en av tjenestene som sammenlikner renter i ulike banker. De samarbeider med noen banker, men sammenligner rentene til alle bankene i landet. Noss forteller at mange av deres kunder har styrt unna rentehevingene ved å forhandle med banken sin.

– VIS TIL BEDRE TILBUD: Sindre Noss i Renteradar. Foto: Renteradar

– Har man dårligere rente enn gjennomsnittet og et bedre tilbud å vise til, strekker ofte bankene seg en del for å beholde deg som kunde. Det er store renteforskjeller i markedet og de to viktigste objektive forklaringsfaktorene er alder og lånestørrelse.

Videre sier Noss at mange ikke får med seg at banken deres hever renten på boliglånet deres.