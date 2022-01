Island - et håndballeventyr

Det er egentlig naturstridig at Island har et av verdens beste håndballandslag.

«Eg e'kje fra Norge. Eg e fra Bergen!»

Tenk om Bergen hadde vært egen republikk og skulle deltatt i EM med eget lag? Det hadde ikke sett pent ut. Til og med Litauen hadde følt seg som et superlag.

Dersom en skulle tatt ut en 18-mannstropp fra verdens vakreste by til mesterskapet, så er det ikke langt unna at snart 49 år gamle Jarle Alvær hadde kommet med.

En startoppstilling ville fort sett slik ut:

Målvakt: Tord Moen Vårdal - Bergen

Venstre kantspiller: Sindre Heldal - Elverum

Venstre bakspiller: Sebastian Mossestad - Bergen

Midtre bakspiller: Eivind Tangen - Skjern

Høyre bakspiller: Harald Reinkind - Kiel

Høyre kantspiller: Fredrik Mossestad - Skövde / Ebbe Stankiewicz - Bergen

Linjespiller: Fredrik Heskestad Clementsen - Bergen

Selv hvor lokalpatriotisk og glad i Bergen jeg er, så tror jeg at håndballmannen i meg vil motarbeide en løsrivelse fra Norge. For dette laget ville fått det tøft. Jeg tror jeg vil foretrekke å heie på Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud og de andre i fortsettelsen også. Jeg er redd Bergen kan se langt etter VM-deltakelse neste år med det vi har å oppdrive av spillere.

Tenk så at Island møter Norge til kamp om femteplassen i VM - en plass som vil gi direkteplass til neste års VM.

For Island har bare rundt 100 000 innbyggere mer enn Bergen, men tar du med omegnkommunene så er det Bergen som har flest å ta av.

Det forteller hvilket eventyr islandsk håndball faktisk er.

Island har rundt 30 spillere i de største ligaene i Europa. Til sammenligning har Bergen Harald Reinkind i Kiel og Eivind Tangen i Skjern. Norge, med våre over fem millioner innbyggere, har ikke 20 en gang.

Islendingene markerer seg også. Toppscoreren i Bundesliga har vært islandsk de to siste sesongene.

I 2019/20 var det Bjarki Mar Elisson som scoret mest i verdens sterkeste liga. Forrige sesong var det Omar Ingi Magnusson som tronet øverst på toppscorerlisten.

For ordens skyld topper også Elisson så langt denne sesongen.

Der brorparten i Bergens «landslag» til daglig kjemper mot nedrykk fra Rema1000-ligaen med Bergen, så tjener Islands utvalgte sine kroner i storklubber rundt om i Europa.

Dette kan fort være de sju som starter mot Norge i kveld:

Målvakt: Viktor Gisli Hallgrimsson - GOG

Venstre kantspiller: Bjarki Mar Elisson - Lemgo

Venstre bakspiller: Aron Palmarsson - Aalborg

Midtre bakspiller: Gisli Kristjansson - Magdeburg

Høyre bakspiller: Omar Ingi Kristjansson - Magdeburg

Høyre kantspiller: Sigvaldi Gudjonsson - Kielce

Linjespiller: Ymir Örn Gislason - Rhein-Neckar Löwen

En ting er at Island er i verdenstoppen nå. En helt annen er at de har vært der siden 1980-tallet.

Der Bergen historisk sett kan skryte av Tor Edvin Helland, Oddvar Jakobsen og Harold Sletten, så har Island fått frem verdensstjerner som Alfred Gislason, Kristjan Arason, Olafur Stefansson og Gudjon Valur Sigurdsson.

Da den tyske håndballegenden Stefan Kretszchmar skulle sette opp sin liste over tidenes beste håndballspillere, så hadde han Stefansson på femteplass. Mens Sigurdsson har scoret flest landslagsmål i verden med sine 1879 scoringer for Island.

Mange trodde storhetstiden til islendingene skulle være over med generasjonen som tok OL-sølv i 2008 og EM-bronse to år etter.

Men Gudjon Valur Sigurdsson, Alexander Petersson og Arnar Atlason holdt det gående lenger enn de fleste trodde, og gjorde generasjonsskiftet sømløst. Samtidig som Björgvin Pall Gustavsson og Aron Palmarsson allerede var med den gangen, og vokste frem som lederskikkelser for den neste generasjonen.

Tro ikke at Island forsvinner fra verdenstoppen med det første. Bortsett fra Gustavsson og Palmarsson, så er det bare Bjarki Mar Elisson og Olafur Gudmundsson som har rundt 30 år i EM-troppen. De fleste av stjernene deres har fortsatt ikke nådd toppen av karrierene sine.

Magdeburg-duoen Gisli Kristjansson og Omar Ingi Magnusson kommer til å dominere internasjonalt de neste ti årene, så fremt de får gå skadefri. Magnusson har vist i EM at han er i ferd med å etablere seg blant verdens aller beste spillere. Mye tyder på at Kristian Kjelling nok får viljen sin til neste år. Magnusson kommer til å klatre adskillig høyere på topp 50-listen min.

Håndball står veldig sterkt på Island. Og du får ikke noe sterkere bevis på det enn Viggo Kristjansson.

Som 15-åring valgte han fotball over håndball. Han spilte på det islandske juniorlandslaget og i toppserien for Breidablik. Kristjansson var også med å slå østerrikske Sturm Graz i Europa League. Men det var håndball som var idretten hans. 20 år gammel ga han opp fotballdrømmen for å bli håndballspiller. Åtte år senere er han stjerne for Stuttgart i Bundesliga og spiller EM for Island.

Jeg tror ikke mange 20-åringer med kontrakt med Brann hadde valgt å gi seg med fotballen for å satse håndball i stedet.

Island er også den nasjonen med flest trenere i EM. I tillegg til islendingenes egen trener Gudmundur Gudmundsson, så trente Erlingur Richardsson Nederland, mens Alfred Gislason var sjef for Tyskland. Vi skal heller ikke glemme at vi også har en islending i våre rekker. Thorir Hergeirsson er tidenes mestvinnende trener med det norske kvinnelandslaget.

Både Norge og Island fikk seg en solid nedtur siste dag av hovedrunden. Mens Norge rotet bort semifinaleplassen mot Sverige, så måtte Island se Danmark spare sine største stjerner og tape med ett mål for Frankrike. Det resultatet sendte Frankrike til semifinale på bekostning av Island.

Normalt ville kampen om femteplassen vært helt ubetydelig, men siden både regjerende verdensmester Danmark og VM-vert Sverige er i semifinalene, så ligger det altså en direkte VM-plass i potten.

Og det vil bety mye for slitne norske håndballgutter å slippe en VM-kvalifisering på forsommeren. Men da må Island beseires i vikingslaget i Budapest.