Mange fikk hakeslepp da Tesla og Elon Musk avduket sin elektriske pickup – Cybertruck – tilbake i 2019.

Med et mildt sagt kontroversielt design, vakte bilen enorm oppsikt.

På kort tid rant det inn hele 250.000 forhåndsbestillinger av pickupen, som etter planen skulle rulle ut på veiene i 2021.

Så ble det klart at Cybertruck ble utsatt til i år. Nå er det klart at den elektriske pickupen blir ytterligere forsinket.

Nå bekrefter Tesla-sjef Elon Musk at produksjonen tidligst kan komme i gang neste år,

Gjør endringer

Det betyr at Cybertruck er minst ett år unna. Dessuten vil det ta enda lenger tid før selve masseproduksjonen av bilen starter.

Forsinkelsen skal skyldes at Tesla gjør endringer i både egenskaper og funksjoner på Cybertruck, som opprinnelig ikke var planlagt.

Dette skjer fordi Tesla vil møte den økende konkurransen i segmentet. Siden Cybertruck-lanseringen i 2019 er flere konkurrerende modeller lansert, slik som Ford F-150 Lightning, Hummer EV og Chevrolet Silverado EV.

Selv om designet på Musks Cybertruck er svært omdiskutert, har likevel interessen vært stor rundt om i verden.

Kommer ikke til Norge

Fra start var det mulig å reservere Cybertruck også i Norge. Så ble det klart at bilen, slik den er vist i USA, ikke kommer til hverken Europa eller Norge.

Det har Elon Musk bekreftet i et tidligere intervju hos autonews.com.

– Vi har besluttet å ikke bygge Cybertruck for alle markeder. Slik det ser ut nå, klarer den veldig få av EUs regler, sa Musk.

Slik ser den ut på innsiden.

Ifølge Tesla-sjefen kreves det omfattende endringer på den nåværende bilen for å få den godkjent i Europa. Tesla har derfor bestemt seg for å ikke gå løs på dette, og i stedet fokusere på det amerikanske markedet for Cybertruck.

Det er flere elementer som strider mot å få Cybertrucken godkjent i Europa. Det handler blant annet om karosseriplatene, i ultra-hardt rustfritt stål, som skal tåle kraftige, ytre påkjenninger, uten å få noen bulker.

Dette går imot EU-reglene, om at en bil skal ha myke soner som beskytter fotgjengere og syklister ved påkjørsler.

Selv om den opprinnelige Cybertrucken altså ikke kommer til Europa, har Musk meldt på Twitter at de svært sannsynlig vil bygge en ny, mindre og tilpasset Europa-versjon. Men det er høyst uklart når det eventuelt vil skje.

El-pickupen blir lynrask og skal klare 0-100 km/t på rundt 3 sekunder.

Rekordår

Selv om Tesla nok en gang utsetter Cybertruck, har de fire andre modeller på markedet: S, 3, X og Y. Tall fra 2021 viser at Tesla aldri har levert ut flere biler enn fjerde kvartal i fjor.

Totalt endte de med å selge 936.000 biler i 2021. Det er med god margin ny rekord.

Tesla sine inntekter økte også. I fjerde kvartal i 2021 fikk selskapet inntekter på 17,7 milliarder dollar, en økning på 65 prosent kontra samme periode året før.

