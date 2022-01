Onsdag fortalte Skiforbundet at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå hadde testet positivt for koronaviruset. OL henger i en tynn tråd for de to skiløperne. De neste dagene vil vise om flere norske løpere er smittet.

Torsdag stoppet Therese Johaug for å prate med TV 2 på vei ut en treningsøkt.

– Vi har jo visst det noen dager nå, da. Det er jo en forferdelig situasjon å komme opp i. Vi må prøve å gjøre de rette tingene for å komme til Kina, sier Johaug.

– Jeg prøver å være en god lagvenninne, støtte og backe. Det er en ubeskrivelig situasjon. Vi er snart på målstreken til Beijing-OL, noe som har vært et mål for mange så lenge, fortsetter hun.

– Ubehagelig

Hun forteller at det har vært mange følelser i sving det siste døgnet.

– Det er vanskelig å finne trøstende ord i en sånn sammenheng. Det er bare å være til stede, backe og vise omsorg, sier Johaug.

Skistjernen forteller at hun har vært veldig nøye med smittevern.

– Vi har liksom gjort at vi kunne, har levd skjermet og tatt alle forhåndregler, men vi klarer ikke styre over alt.

– Er det ubehagelig?

– Det er jo ubehagelig. Jeg skal ikke legge skjul på det. OL starter jo om bare en uke.

Utøverne har torsdag morgen tatt nye tester. Svar på test er ventet i løpet av kvelden.

Ble værende på smittehotell

De OL-uttatte løperne er for tiden på høydesamling i italienske Seiser Alm. Etter planen skulle hele gjengen reise til Kina i dag. Det blir det ikke noe av.

Den norske langrennstroppen har nå flyttet til Hotell Gstatsch i Seiser Alm. Det er fem kilometer fra Hotel Steger og ligger på 1500 m høyde, ned 400 høydemeter fra det andre hotellet.

Johaug har valgt å bli igjen på hotellet der Kalvå og Weng testet positivt.

– Jeg følte at det var det beste for meg. Jeg er 24 timer på hotellrommet bortsett fra på trening, sier hun.

– Vi får se hva de neste dagene bringer, om vi kommer oss til Kina eller ikke. Det er ikke noe mer vi kan gjøre.