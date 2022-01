Ran av kiosk i Lyngdal – gjerningsperson på frifot

Torsdag formiddag rykket politiet ut etter melding om ran i en MIX-kiosk i Lyngdal sentrum.

– Politiet er på stedet og sikrer spor, samt at det er iverksatt søk etter gjerningspersonen, skriver politiet som legger til at raneren forlot stedet til fots.

Raneren skal ha kommet seg unna med et ukjent pengebeløp, ifølge operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt.

Et våpen ble benyttet under ranet, opplyser Odde, men ingen personer ble skadd.

– Gjerningspersonen var kledd i mørke klær og maskert under ranet. Det ble også vist frem et våpen under ranet, sier operasjonsleder til TV 2.

Han ønsker ikke å kommentere hva slags våpen det er snakk om.

Politiet ber nå folk som har observert hendelsen om å ringe 02800.

I 10.30-tiden skriver politiet at de jobber på åstedet med taktisk og teknisk etterforskning.

– Så langt er det ingen personer som mistenkes for ranet.