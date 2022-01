Thingnes Bø & co får også privatfly: – Uaktuelt å ta noen risiko nå

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff får privatfly til halv pris når de flyr fra Verona til Oslo i dag, før Olympiatoppens charterfly reiser videre til Beijing klokka 20 i kveld.

Nå har diverse samarbeidspartnere av Norges Skiskytterforbund og utøvere også gått sammen om å skaffe privatfly til resten av OL-troppen i skiskyting, som først forlater høydesamlingen i Lavazé på mandag.

– Vi får ordnet det samme til dem. Generalsekretær Morten (Aa Djupvik) har gjort en strålende jobb, og virkelig stått på, roser landslagssjef Per Arne Botnan.

Smitteutbruddet i langrennstroppen i Seiser Alm har selvsagt satt en støkk i skiskyttertroppen, og planen var i utgangspunktet å fly med rutefly hjem fra München på mandag.

Nå reduseres smitterisikoen betraktelig, med OL bare en ukes tid unna.

– Etter den siste hendelsen i Seiser Alm innså vi raskt at den «eneste» måten å bli syke på før start i Kina var hjemreisen via rutefly München-Gardermoen. Vi merket alle den ubehagelige følelsen av det som rammet langrennslandslaget, så både fra utøversiden og støtteapparatsiden var det uaktuelt å ta noen som helst risiko nå, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

– Det er på reisen sjansen for å bli smittet er størst, og nå får vi minimert den risikoen, sier Botnan.

Thingnes Bø hyller eget forbund for måten de har reagert på etter de siste dagers uro.

– Takket være et fantastisk skiskytterforbund klarte de å stelle i stand reise for de som reiste i dag tidlig, men også for oss som reiser mandag. Nå kan vi i hvert fall si, med hånda på hjertet, at vi har gjort alt i vår makt for å unngå smitte. Det kunne vi ikke dersom vi tok rutefly hjem fra München, sier Thingnes Bø.

I motsetning til langrennslandslaget bor skiskytterlandslaget på et eget hotell på sin høydesamling i Lavazé, uten noen andre nasjoner til stede.

Derfra kan de se bort til fjellene i Seiser Alm.

– Jeg synes allerede vi har hatt et veldig bra opplegg inn mot OL, med tanke på hotellet der vi bor og nærmest er helt alene, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Vi var kjapt ute med å melde Morten (Aa Djupvik) om privatfly da vi hørte om langrennslandslaget. Men da var han allerede på ballen. Jeg må berømme forbundet, de var veldig kjappe med å hive seg rundt og ordne to fly til oss. Tiril og Marte har allerede dratt fra Verona i dag. Jeg tror det var i flyet til Erling Braut Haaland, sier Sjåstad Christiansen og ler.