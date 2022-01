Møtet med «Farmen»-deltakeren satte dype spor: – Han har egenskaper jeg ville solgt sjela mi for

Denne sesongen av «Farmen kjendis» har allerede bydd på hete diskusjoner, store uenigheter og skapt debatt.

Denne uken fikk TV-seerne følge utviklingen av det som kan se ut som starten på et genuint vennskap mellom musiker Heine Totland (51) og kjendiskokk og «4-stjerners middag»-profil Ole Martin Alfsen (52).

Ser opp til kjendiskokken

Ole Martin Alfsen kom inn som en av utfordrerne, men ble sendt hjem etter knappe fem døgn inne på gården. Kjendiskokken rakk likevel å gjøre sterkt inntrykk på flere av deltakerne.

UTFORDRERE: Ole Martin Alfsen og Tomine Harket var årets utfordrere i Farmen-kjendis. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

– Jeg beundret jo Ole Martin som kokk og vinmann. Han har kunnskaper som jeg skulle solgt sjela mi for å hatt. For meg var det et kick å møte noen der inne som jeg ser opp til på den måten, forteller Heine Totland.

– Jeg gikk fra å tenke at han var der for å true meg, til å tenkte at nå er jo vi to bare «one of a kind» inne på gården, sier han videre.

Totland er selv en stor matentusiast, og har ledet TV-programmet «Det norske måltid» sammen med den folkekjære TV-personligheten Arne Hjeltnes. Han briljerte med matkunnskapene sine i «MasterChef» i 2015, og stakk av med den gjeve seieren.

– I tillegg til at jeg ser opp til han sånn faglig, så jeg mitt snitt til å lære masse. Jeg synes han er en herlig fyr. Han var et friskt pust inne på «Farmen». Han er en sånn fyr som kunne vært kompisen min, og det synes jeg var litt gøy. Da er det bare å hive tak i de og bli venn, forteller han.

NY VENN: Heine Totland ser opp til Ole Martin Alfsen, og forteller at de to kom godt overens inne på gården. Foto: Espen Solli

Ble rørt over innsatsen

Ole Martin Alfsen, Dorthe Skappel og Heine Totland ble som en trekløver inne på gården. Da Alfsen måtte forlate «Farmen», var det flere tårevåte øyekroker.

– Inne på «Farmen» blir små ting store. Jeg bare synes han kom inn og gjorde en fantastisk innsats. Det var rørende å se hvordan han gikk all in, og dro ut med en tåre i øyekroken, og likevel med et smil. For meg var det terningkast seks i innhold, forteller Totland.

51-åringen forteller at han synes det var kjipt at Alfsen måtte forlate Bøensætre gård, men er fast bestemt på å holde fast på vennskapet som oppsto på gården.

– Jeg har hatt han over på vin etter det. Nå var jo denne høsten veldig travel, jeg har bare jobbet, så det gikk noen måneder før jeg kontaktet han. Men så kom han over, så satt vi og drodlet en hel kveld, drakk litt vin og lagde litt mat. Det var superhyggelig, forteller Totland.

– Det er absolutt fortsatt en ambisjon å bli Ole Martin sin kompis, forteller han videre.

«Bra menn vokser ikke på trrær»

Det er ingen tvil om at begeistringen overfor den andre er gjensidig, og at dette er to karer som ser opp til hverandre.

– Noen ganger treffer man folk som man bare klikker godt med, som er bra folk man er hypp på å ha i livet. Jeg følte det var veldig sånn med Heine. Selv om jeg hadde truffet han så vidt før, så hadde vi aldri fått noe tid sammen. Da vi da fikk henge litt sammen, må jeg si at Heine er en person jeg liker fryktelig godt, forteller Ole Martin Alfsen.

– Det er en bra mann, og de vokser ikke på trær, så det er klart at da må man bare bite seg fast, forteller han videre.

En mann med et stort hjerte

Kjendiskokken beskriver Totland som en mann med godt humør, gode verdier og et stort hjerte, som er flere verdier han setter pris på hos andre mennesker.

– Energien og humøret er overflaten, men når jeg fikk hengt litt med han, så skjønte jeg at dette er en skikkelig god mann. En mann med godt hjerte, gode verdier og godt ankret type. Det er en sjeldenhet som er utrolig vakkert å møte, forteller Alfsen.

Også han kan bekrefte at vennskapet deres har fortsatt etter «Farmen kjendis»-oppholdet, og håper at det fortsetter å blomstre.

– Vi har hatt kontakt. Vi henger ikke ukentlig, men vi begynte å tekste ganske raskt i sommer, så vi har kontakt og har møttes. Det er veldig hyggelig, forteller Alfsen.

– Det skal jeg gjøre alt jeg kan for at vi kan fortsette med, sier han med overbevisning.