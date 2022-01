Seks personer omkom i næringsfartøysulykker i 2021 – færre døde tross flere ulykker

Det var færre døde i næringsfartøysulykker i 2021 til tross for en økning i skipsulykker, arbeidsulykker og forlis, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

Fire av dødsulykkene skjedde på fiskefartøy, og to på lasteskip, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

– Selv om det gjøres et godt stykke arbeid ute i næringen, og i direktoratet, for å få disse tallene ned, så må en dessverre fortsatt konstatere at det også i 2021 var ansatte på skip som ikke kom hjem fra arbeid, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Antall omkomne for 2021 er på et lavt nivå statistisk, og siden 2008 har tallet på omkomne kun vært lavere i 2019. Antallet skipsulykker har imidlertid økt i 2021.

Sjøfartsdirektoratet registrerte i fjor i alt 345 skader med eller på fartøy.

– For direktoratet blir det viktig nå å få bedre innsikt i hvorfor vi ser en så kraftig økning. Selv om noe kan forklares med økt aktivitet og krevende tider gjennom pandemien, så blir en nødt til å se på dette grundigere, sier Hareide.

Sjøfartsdirektøren påpeker samtidig at noe av økningen nok kan forklares med bedre rapportering av ulykker.

