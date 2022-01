Fotballryktene: – Forferdet over Manchester United

Jesse Lingard ønsker angivelig å dra på lån til Newcastle resten av sesongen.

Problemet er at Manchester United krever en stor sum. Ifølge The Times har de røde djevlene bedt om 30 millioner kroner, pluss 144 millioner kroner i bonus om den nyrike klubben unngår nedrykk. I tillegg må Newcastle betale 29-åringens lønn.

Nå skal låneavtalen være i ferd med å kollapse. Lingard er «forferdet» over Manchester Uniteds behandling av ham, skriver avisen.

Tottenham og West Ham skal også ha fått avslått lånetilbud fordi klubbene blir ansett som rivaler til en topp fire-plassering, hevder Daily Mail.

Vingbacken Robin Gosens er mer eller mindre klar for Inter, melder Gazzetta dello Sport. Tyskeren hentes fra Atalanta, og skal gjennomgå den medisinske testen torsdag, siteres spillerens agent på. Overgangssummen sies å ligge på rundt 250 millioner kroner.

Adama Traoré er aktuell for en retur til Barcelona, skriver Mundo Deportivo. Driblefantomet kan komme til å erstatte Ousmane Dembélé – dersom Barcelona klarer å kvitte seg med franskmannen.

På venstrebackplass ønsker Barcelona å forsterke med Nicolás Tagliafico fra Ajax, ifølge samme avis. Plan b skal være Alex Grimaldo hos Benfica.

Pierre-Emerick Aubameyangs fremtid i Arsenal er stadig usikker. Gaboneren kommer ikke til å reise til klubbens treningsleir i Dubai torsdag, melder The Times.

Flere medier har meldt om et Newcastle-bud på den brasilianske midtbanespilleren Bruno Guimarães. Hans klubb, Lyon, benekter kategorisk i en uttalelse at det er en avtale på plass, og anklager mediene for å spre falsk informasjon.

BBC skriver uansett at Newcastle håper å lande en avtale før mandagens Deadline Day.

Real Madrid er ute etter den 15 år gamle Palmeiras-kometen Endrick, hevder Marca. Han kan komme til å koste mellom 3- og 400 millioner kroner, og skal være ønsket av flere av Europas største klubber.

Tottenham har fått avslått et bud på Porto-juvelen Luis Diaz (25). Om de bestemmer seg for å øke budet, kan de liljehvite få konkurranse. Mirror, som viser til rapporter fra den colombianske TV-stasjonen Win Sports TV, skriver at en ikke-navngitt Premier League-klubb planlegger å kuppe overgangen.

Newcastle har angivelig fått avslått et bud på 80 millioner kroner for Brighton-forsvareren Dan Burn. Nå planlegger Tyneside-klubben å øke budet til 100 millioner kroner, melder Daily Mail.