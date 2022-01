Prins Andrew krever juryrettssak

Hans advokater har onsdag levert flere rettsdokumenter til en domstol i New York. I dokumentene står det at han nekter for alle anklager mot ham og at han krever en juryrettssak, skriver Sky News.

Prins Andrew, sønn av britiske dronning Elizabeth, har blitt saksøkt av Virginia Giuffre, som hevder at han begikk overgrep mot henne for rundt tjue år siden. De angivelige overgrepene skal ha blitt tilrettelagt av den nå avdøde milliardæren Jeffrey Epstein og den dømte Ghislaine Maxwell.

Søksmålet mot prinsen er sivilt, og han er ikke straffeforfulgt i saken.