Hadde selvmordstanker etter egen filmpremiere - komiker ble redningen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artist Sia Furler gikk gjennom en tøff og krevende periode da hun fikk krass kritikk for sin film «Music».

«Chandelier»-sangeren Sia Furler debuterte som regissør i fjor med filmen «Music», men allerede før den hadde hatt premiere ble den møtt med kritikk.

Filmen handler om en autistisk tenåring uten språk som fant sitt språk gjennom musikk og dans, men det var særlig én ting flere reagerte på:

TØFF TID: Sia Furler slet med sin mentale helse på grunn av kritikken hun ble møtt med. Her sammen med sin tidligere ektemann, Erik Anders Lang. Foto: Evan Agostini / AP

Sia hadde ikke castet en autistisk skuespiller i hovedrollen og flere reagerte på skildringen av autisme i filmen melder CNN.

Det er Sias danser Maddie Ziegler som spiller hovedrollen.

Fikk tilbakefall

«Music» ble nominert i flere Golden Globe kategorier, men i februar i fjor skrev godt over 60.000 under på at nominasjonene burde trekkes.

Begrunnelsen var ifølge danske Se & hør at filmen bidro til en «ekstremt skadelig og stereotyp fremstilling av diagnosen».

Kritikkstormen ble for mye for Sia og hun begynte å slite med sin mentale helse og måtte på rehabilitering igjen.

– Jeg var suicidal og fikk tilbakefall og gikk til rehabilitering, sier Sia.

Artisten skal i ettertid av kritikken også hevdet å ha forsøkt å gi hovedrollen til en ikke-verbal autist. Ettersom det ikke fungerte under opptakene falt valget heller på Ziegler.

Flere scener ble etter hvert kuttet ut av filmen, og det ble så lagt til en advarsel i starten av filmen som lyder slik: «Music tolererer eller anbefaler på ingen måte tilbakeholdningsmetoder mot personer med autisme.»

Sia har i ettertid sagt unnskyld og innrømt at hun ikke gjorde en grundig nok bakgrunnssjekk før hun lagde filmen.

Komiker hjalp henne

Sia avslører at det var komiker Kathy Griffin som hjalp henne gjennom den tøffe tiden.

– Hun reddet livet mitt, sier Sia om komikeren som kom til unnsetning da sangeren trengte det mest.

HJELP: Komiker Kathy Griffin hjalp Sia til å snu det negative til noe positivt. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Griffin har selv stått i en mediestorm i 2017 etter at hun delte et bilde av seg selv der hun holder det som kan ligne på et blodig hode som ligner Donald Trump.

Sia forteller at en av metodene til Griffin for å hjelpe henne var blant annet at hun ble invitert til middag på en restaurant der det ofte var paparazzifotografer.

Restauranten var sentralt i Hollywood og håpet var at de skulle bli fotografert der sammen slik at de kunne skape positive medievinklinger for Sia.