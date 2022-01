USAs sentralbank varsler snarlig renteheving

USAs sentralbank Federal Reserve melder at de holder styringsrenten på null, men varsler at en økning snart vil komme.

– Med en inflasjon på godt over 2 prosent og et sterkt arbeidsmarked, venter vi at det snart vil være hensiktsmessig å heve styringsrenten, melder bankens markedskomité i en uttalelse.

Rentehevingen kan komme så raskt som i mars.

Sentralbankens seneste uttalelse følger flere svingninger på aksjemarkedet, noe som vært en følge av investorers frykt og usikkerhet rundt hvor lenge lavrentepolitikken ville fortsette. Den brede S&P 500-indeksen falt nesten 10 prosent denne måneden, før den hentet seg litt tilbake onsdag.