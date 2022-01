Historisk partimåling for Rødt – fjerde størst i landet

Rødt går opp 1,9 prosentpoeng og får en oppslutning på hele 9,5 prosent i målingen, som er utført av Nortstat på vegne av Vårt Land.

– At et parti så langt ut på venstre fløy er største opposisjonsparti til venstre for Ap, har vi aldri sett før, sier valgforsker Bernt Aardal.

Rødt dobler dermed oppslutningen fra høstens valg, og dersom dette hadde vært valgresultatet, ville partiet økt antallet stortingsrepresentanter fra 8 til 18.

Samtidig faller både regjeringspartiene Ap og Sp. Ap går ned 1,9 prosentpoeng til 20,8 prosent, mens Sp krymper med 1,3 prosentpoeng til 8,8 prosent.

– Sps valgresultat var sårbart: De hentet velgere fra både venstre- og høyresiden. Nå taper de til begge. Det bør bekymre dem. De nærmer seg det som før var et vanlig nivå for Sp, sier Aardal.

Høyre får en enda større fremgang på målingen enn Rødt. Med en oppgang på 3,8 prosentpoeng er Høyre med 27,1 prosent landets soleklart største parti på denne målingen.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger (med endringer fra forrige måling i november i parentes): Frp 11,2 (+0,2), SV 8,5 (-0,8), Venstre 3,7 (-1,6), MDG 3,5 (-0,2), KrF 3,1 (-0,5), Andre 3,8 (+0,3). Feilmarginen er mellom 1,1 og 3,4 prosentpoeng.