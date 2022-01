Klæbo bryter tausheten: – Har vært spesielle dager

– De siste par dagene har vært veldig spesielle, og det ser ut som de neste dagene vil være akkurat like spesielle, skriver Klæbo på Instagram.

– Vi venter fortsatt på nye testresultater. I tillegg lever vi i fullstendig isolasjon, fortsetter han.

Klæbo sier at han prøver ikke å kaste bort energi på noe han ikke kan endre.

– Vi har gjort alt vi kunne for å holde oss borte fra covid. Nå krysser vi fingrene og håper på det beste, skriver 25-åringen.

Anne Kjersti Kalvå, som har fått påvist smitte, er langt nede.

– Det siste døgnet har vært av den tøffe typen. Det føles helt uvirkelig å snuble på målstreken. I det store og det hele er det «bare» et OL, men det tar nok noen dager før jeg svelger den ..., skriver 29-åringen på Instagram.

Tidligere onsdag ble det kjent at hun og Heidi Weng har testet positivt for koronaviruset.

De var med resten av de OL-uttatte løperne på høydesamling i italienske Seiser Alm.

Den norske langrennstroppen har nå flyttet til Hotell Gstatsch i Seiser Alm. Det er fem kilometer fra Hotel Steger og ligger på 1500 m høyde, ned 400 høydemeter fra det andre hotellet.

På Hotel Steger bor nå den smittede duoen Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå. Stjerneduoen Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo er også på hotellet.

Første langrennsøvelse for kvinnene er 5. februar. Herrene skal i aksjon dagen etter.

Etter all sannsynlighet ryker den første øvelsen for den smittede duoen. Landslagslege Øystein Andersen sa tidligere onsdag at det er for tidlig å konkludere med hvorvidt hele mesterskapet ryker for løperne.

– Dette er en situasjon som er fryktelig kjedelig å havne i som lag, og det er stusslig for dem det gjelder, sa Andersen.

Han opplyste at de italienske reglene i utgangspunktet innebærer ti dager i isolasjon ved positiv test. I tillegg må også Olympiatoppens egne regler hensyntas, pluss at kinesiske myndigheter også har svært strenge regler rundt innreise til OL-landet.

Utøverne skulle i utgangspunktet ha satt seg på flyet til Kina førstkommende mandag, men det er nå høyst usikkert om en eneste langrennsløper vil være med. Nå jobbes det med ulike løsninger, fortalte langrennssjef Espen Bjervig til TV 2 tidligere onsdag.