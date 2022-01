Haaland har ett mål for 2022

Superstjernen er frustrert over skadeplagene. Han håper den siste er av det kortvarige slaget.

I helgens kamp mot Hoffenheim scoret Erling Braut Haaland, før han måtte ut med skade etter en time spilt.

Etterpå opplyste Borussia Dortmund om at det er snakk om en muskelskade. Det er ikke klart hvor lenge jærbuen er ute.

Selv håper han å få slutt på skadeproblemene.

– Hvis jeg kunne forbedret én ting og kunne valgt akkurat nå, så ville det vært ikke å være skadet. Og hvis du spør meg om jeg har noen mål for 2022, er det ikke å være skadet. Og hvis jeg har noen mål for resten av karrieren, er det ikke å være skadet, sier 21-åringen i et intervju med Viaplay.

Ifølge Transfermarkt har Haaland mistet ti Dortmund-kamper med skade denne sesongen.

Det er like mange som han måtte stå over hele forrige sesong.

Han gikk også glipp av innspurten på VM-kvalifiseringen med landslaget.

Haaland sier til Viaplay at han «er tilbake snart», og påpeker at man kan bli klok av skader.

– Det er ikke bra, men det er også bra trening og bra for hodet hvis du kan takle det, sier jærbuen.

Som det har gjort helt siden han viste seg frem for Fotball-Europa med hat trick i Champions League-debuten, svirrer overgangsryktene.

Tidligere i januar sa Haaland til Viaplay at klubben legger press på ham for å få en avklaring. Etterpå fikk han ros av spilleransvarlig på landslaget, Brede Hangeland.

– Jeg synes det er fint å være ærlig slik Erling er. Vi andre kan jo bare tenke oss hvilket spill som foregår i kulissene rundt han. Jeg må si at det er en unik prestasjon – en toppidrettsprestasjon – å holde fokus slik han har gjort over lang, lang tid. Den prestasjonen blir bare mer og mer imponerende ettersom tiden går og presset på han ser ut til å øke, sa den tidligere Premier League-stopperen og TV 2-eksperten.

Få med deg hva overgangsguru Fabrizio Romano har å melde om Haaland-kampen her: