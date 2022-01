Hollywood-skuespilleren har blitt tobarnsmor

«Jason Bourne»-skuespiller Julia Stiles deler gladnyheten på sin Instagram-profil at hennes andre baby har kommet til verden.

– Velkommen til verden, baby Arlo! Det nyeste tilskuddet til familien vår minner meg på hvor uendelig kjærlighet kan være, skriver Stiles.

Sammen med teksten har hun delt et bilde av føttene til barnet med sine over 430.000 følgere.

Var ikke fornøyd

Videre i innlegget deler «Ten Things I Hate About You»-skuespilleren at ikke alle i familien har tatt det like fint at lille Arlo er født.

– Bla videre for å se hvordan min 4-åring tar det, skriver hun i innlegget.

GRAVID: Julia Stiles avslørte graviditeten ved å vise frem kulen på magen på rød løper. Foto: Greg Allen

Bilde nummer to i bildekarusellen viser at hennes andre barn har tegnet med tusj over hele toalettet deres.

Toalettet har også fått et ansikt tegnet på seg med trist munn og skjegg.

Viste frem magen

Nyheten om at 40-åringen ventet barn kom i november da hun dukket opp på rød løper med sin gravide mage under en visning av «The Humas» ifølge Daily Mail.

Stiles har vært gift med kameraassistent Preston J. Cook siden september 2017, og de møtte hverandre under innspillingen av filmen «Blackway».

Paret har to barn sammen: nyfødte Arlo og den fire år gamle sønnen Strummer Newcomb Cook.