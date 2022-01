Åpenhjertig Marius Lode avslører spinnville tilbud og agentkaos: – Det ble helt mayhem

Det er under to uker siden den norske landslagsspilleren ut av det blå ble presentert som Schalke 04s nyeste signering – uten at noen i hverken norsk eller tysk presse hadde klart å fange det opp i forkant.

Han har rukket å få to innhopp for den opprykksjagende klubben i 2. Bundesliga. Debuten hans kom bare to dager etter at han signerte sin 2,5-årskontrakt med Gelsenkirchen-laget.

– Det var veldig hektisk, innrømmer Lode i nyeste episode av TV 2s «Fotballbørsen».

Nå som han har rukket å fordøye noen av inntrykkene, tar han seg tid til å åpne opp om ukene før overgangen.

Etter et nytt suksessår i Bodø/Glimt – med seriegull, Europa-storspill og landslagsdebut som høydepunktene – sto han fritt til å velge og vrake i tilbud, med klubber fra hele verden på dørstokken.

Lykkejegere i Tyrkia

Klubbene var ikke de eneste som sirklet rundt Lode som haier. Det samme gjorde nemlig både norske og utenlandske agenter.

De fleste fotballspillere har signert en kontrakt med en agent om at vedkommende representerer spilleren, men etter at avtalen hans med bergensagenten Daniel Steinfeld utløp i 2021, valgte Lode å stå uten fast agent da han skulle ta karrierens viktigste veivalg i vinter.

– Åh, innleder Lode da TV 2 spør ham om prosessen som til slutt ledet ham til Tyskland.

– Det har vært litt rot oppi det hele. Som jeg kanskje har sett nå i ettertid, burde jeg bare signert med en agent med en gang for å ha en som tok kontroll på det. Men så synes jeg det var litt spennende å stå oppi det og fungere litt som en formidler selv som fikk satt folk i gang litt ulike steder, sier Lode.

ENDEN PÅ VISA: Marius Lode strålte da han ble presentert som ny spiller for 2. Bundesliga-klubben. Foto: Schalke 04

TV 2 er kjent med minst syv ulike skandinaviske agenter som i løpet av denne vinteren skal ha fått tildelt et mandat for å jobbe med mulige overganger for Lode i en rekke land.

– Jeg hadde en håndfull agenter som jeg snakket med tidlig. Men jeg hørte at det har vært noen lykkejegere, spesielt i Tyrkia, som har håpet på å tjene masse penger på en avtale, sier Lode, som opplevde at helt ukjente mennesker hevdet å representere ham.

– Det som kanskje var det dummeste med ikke å få seg én agent tidlig, var at det ble jo helt mayhem da flere prøvde å selge meg inn til de samme klubbene. Hadde jeg bare hatt én agent som kunne tatt styringen, hadde det kanskje blitt litt tydeligere.

Eventyrtilbud

Allerede i høst skrev Lode ned en liste for seg selv med kravene han stilte dersom det skulle være aktuelt å forlate Bodø/Glimt. Det handlet om sportslig utvikling, ikke penger.

– Hvis jeg hadde valgt å fortsette i Glimt, hadde det aldri vært for pengene. Jeg vet at du ikke blir supermillionær av å spille i Glimt, men for min del var det mest gleden av å spille fotball der og måten jeg har fått utvikle meg med Kjetil Knutsen og resten av teamet, sier Lode.

Supermillionær kunne han blitt andre steder.

– Jeg fikk tidlig et eventyrtilbud fra Emiratene der jeg kunne tjent 20 millioner kroner på en 1,5-årskontrakt, med bil, hus og privatsjåfør. Det var ikke måte på. Men det var ikke det jeg hadde hatt lyst til å gjøre, sier 28-åringen.

Ulike agenter presenterte tilbud etter tilbud til ham, alt fra østerrikske og kroatiske klubber til mer eksotiske destinasjoner lengre øst.

Til slutt ble situasjonen så uoversiktlig at Lode valgte å signere med et agentselskap likevel. Valget falt på danske Elite Consulting, der tidligere Bodø/Glimt-spiller Kasper Junkers agent Christian Bysted er blant de ansatte.

Blant annet på grunn av fjorårets konflikt mellom Glimt og Bysted i forbindelse med salget av Junker, valgte Lode å jobbe med selskapets leder Allan Bak Jensen isteden.

Han jobbet også tett med tidligere storscoreren Ebbe Sand, som også er agent i selskapet. Sand spilte for Schalke 04 i en årrekke. Det skulle bidra til å åpne dører.

For bare noen få dager etter at Lode hadde signert med det danske agentselskapet, kom muligheten han hadde ventet på.

Schalke 04 hadde tidligere på høsten vært i Bodø og speidet på ham, etter invitasjon av agenten Jan Ludvigsen, men Lode hadde gitt opp håpet om å bli hentet av den tradisjonsrike klubben.

– Jeg satt med et inntrykk av at de ikke var interessert lenger, men det var de visst. De måtte bare kvitte seg med noen spillere først, sier han og forteller:

– Da Ebbe plutselig sa at nå er det bare å hive seg på flyet ned til Tyskland, var det veldig gøy.

SCHALKE-LEGENDE: Ebbe Sand (i midten). Foto: Martin Meissner

Snakket med Solbakken

Kaoset var riktignok ikke helt over ennå. Da klubber begynte å få nyss i at Lode var i ferd med å signere i Tyskland, kom en ny bølge med frierier.

– De siste dagene før jeg signerte her i Tyskland, dukket det opp to eller tre klubber i Kina som kunne tilby alt fra 10 til 15 milliioner kroner netto i lønn, gode signeringstillegg og syke bonuser, sier Lode.

– Men for min del å reise ned der … Det blir kult nok å prøve å lære seg tysk, for det kan jeg også få brukt senere også, men jeg vet ikke hvor mye hadde fått brukt kinesisk og gjort meg forstått der nede, sier han.

28-åringen trekker også frem kjæresten Vilde Ueland som en faktor i valget.

– Hun har vært en fantastisk støttespiller for meg i alt jeg har vært gjennom med utestengelsen og karriereveien min i Bodø, der alt ikke har sett rosenrødt ut. Jeg hadde ikke så lyst til å stikke til Kina hvor det ikke er noe å gjøre for henne. Jeg har lyst til å trives også. Det tror jeg ikke jeg hadde gjort der borte, sier Marius Lode.

– Hva har landslaget hatt å si for valget ditt?

– Jeg hadde en samtale med Ståle Solbakken om klubbene som var interessert. Det var litt i Russland, Italia, Østerrike og Sveits i tillegg. Vi prøvde å sette klubbene opp mot hverandre. Schalke ble utslagsgivende med tanke på størrelsen på klubben, potensialet som ligger her, og å få være med og spille i en trebackslinje.