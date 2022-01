Everton-kandidat: – Første gang jeg har sett slike ting

Ifølge flere britiske medier er Vítor Pereira favoritten til å ta over den ledige managerjobben i Everton.

Det har skapt reaksjoner blant supporterne.

Noen har tagget «Pereira out, Lampard in» på klubbens arena, Goodison Park. Onsdag kveld samlet dessuten rundt 100 personer seg utenfor arenaen, da for å uttrykke sin mening om hvordan blåtrøyene styres, skriver BBC.

📸 Graffiti spray painted onto Goodison Park tonight protesting against the appointment of Vitor Pereira pic.twitter.com/sTjKKZh1RB — The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) January 26, 2022

Frank Lampard skal være en av de andre kandidatene til jobben, i tillegg til Wayne Rooney og Roberto Martínez.

Mens man venter på en avklaring, har Pereira latt seg intervjue på direkten av Sky Sports. Han svarer «selvsagt» på spørsmål om det er sårende å se kritikken.

– Det er første gangen i karrieren min at jeg har sett slike ting og kommentarer, sier 53-åringen.

Av britisk presse er den mulige ansettelsen også blitt møtt med stor skepsis.

Paul Joyce i The Times skriver at man like gjerne kunne gitt Duncan Ferguson en sjanse om Pereira er alternativet. Sam Wallace i The Telegraph mener at det er absurd om Everton-styret ikke lytter til protestene fra supporterne og dropper portugiseren.

VIKAR: Duncan Ferguson er i gang med sin andre periode som manager-vikar i Everton. Han er en populær skikkelse blant supporterne. Foto: Darren Staples

Selv viser Pereira til merittlisten sin.

– CV-en min snakker for seg selv. Men jeg tror ikke kritikerne reagerer mot meg. Det er miljøet siden klubben ikke er i en god posisjon, mener den arbeidsløse portugiseren.

– De kjenner ikke til meg, jobben jeg har gjort, meg som person eller CV-en min. Jeg tar det ikke personlig, understreker Pereira.

I starten av trenerkarrieren var han assistenten til profilerte André Villas-Boas. For drøyt elleve år siden fikk han hovedansvaret for Porto. Der ble det to serietitler. Han har også hatt suksess i gresk og kinesisk fotball.

SUKSESS: Vítor Pereira vant både serien og cupen med kinesiske Shangai SIPG. Foto: STR

Skeptikerne trekker derimot frem hans to siste jobber i europeisk fotball. Først rykket han ned fra nivå to i Tyskland med 1860 München.

Da tok han over i midten av sesongen, og lokalavisen Liverpool Echo kaller situasjonen «skremmende lik» som Evertons. Like før jul fikk han sparken av Fenerbahce.

Pereira er åpen om at han er blitt intervjuet av Premier League-klubben.

– Jeg følte at de var entusiastiske over det jeg foreslo til dem, sier Pereira, og forteller at han ønsker seg et lag som presser høyt og holder ballen i laget.

Men at han får et kontraktstilbud, tar han ikke for gitt.

– Det er ikke noe jeg har kontroll over. Jeg er profesjonell, har gjort jobben min og nå vil jeg vente på avgjørelsen, lyder det fra Everton-kandidaten.

Den skal Farhad Moshiri ta. Den iranske milliardæren kjøpte seg inn i Everton i 2016, og er nå hovedaksjonær. Det uttalte målet har vært å få Merseyside-klubben tilbake til eliten i engelsk fotball.

KRITISERT: Farhad Moshiri lovet bedre tider for Everton og har fått startet på et nytt stadionanlegg, men har fått mye kjeft for manageransettelsene og dårlige spillerkjøp. Foto: Martin Rickett

Inntil videre er de langt unna. Flere eksperter har skyldt på dårlig business på overgangsmarkedet.

Mye av Everton-supporternes frustrasjon er rettet mot styret. Onsdag kveld samlet flere seg utenfor Goodison Park. Der ble det blant annet ropt om at styret må fjernes.

Klubbens nye manager får en vrien oppgave. Vedkommende tar over et lag på 16. plass i Premier League, fire poeng over nedrykksstreken.