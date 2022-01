Kjerkol: – Alle kan forberede seg på lettelser neste uke

Det planlegges for lettelser av flere smitteverntiltak neste uke. Det bekrefter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til TV 2.

– Hvor lenge må vi vente på at de siste tiltakene forsvinner?

– Vi har sagt at i starten på neste uke vil vi gjøre en vurdering på den samlede tiltakspakken. Vi ser at vi tåler mer smitte nå. Så alle kan forberede seg på det.

Hun påpeker at det blir et mer åpent samfunn fremover.

– Det blir lettelser neste uke?

– Det kan alle forberede seg på, det tror jeg.

– Kommer du til å ta vekk alle tiltakene?

– Det må vi komme tilbake til.

Sannsynlig med store lettelser innen en måned

Kjerkol sier at hun merker merker presset om å åpne samfunnet, men påpeker at smittetoppen ligger foran oss og at vi må passe på at beredskapsfunksjoner er intakt og et sykefravær som er håndterbart.

– Nå har vi en mindre farlig virusvariant, vi tåler mer smitte, og da vil det også komme lettelser.

– Ser du for deg at om en måneds tid så er de fleste tiltakene lettet på?

– Det høres ut som et sannsynlig scenario. Så skal vi komme tilbake når vi har et budskap om hvilke lettelser som kommer i hvilken rekkefølge.

Her gir hun gladmeldingen: – Det blir lettelser

Kan trappes ned

Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet en oppdatert risikovurdering, samt en ny ukesrapport.

Der kommer det frem at de mener de aller fleste tiltakene nå gradvis kan fjernes.

– De fleste tiltakene mot epidemien kan nå trappes gradvis ned over kort tid uten at det i et lengre perspektiv gir betydelig økt sykdomsbyrde. Tiltakene med størst tiltaksbyrde for barn og unge bør fjernes først, skriver FHI.

– Ønsker en normal hverdag

Oslos byrådsleder Raymond Johansen sier til VG at han har klare forventninger om snarlige lettelser.

– Det er veldig viktig å si at folkehelse handler om så mye mer enn fravær av sykdom. Nå er det på tide å våge å ta livene våre tilbake. Veldig mange lever mye strengere enn de må. folk trenger å leve og møtes og være sammen, sier Johansen til avisen.

LETTELSER: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen forventer at det blir lettelser. Foto: Annika Byrde

Han utdyper at det er lov å treffe venner, spise og drikke ute, samt å trene sammen. Og har derfor forventninger om at det fremover vil åpne opp enda mer.

– Raymond Johansen presser også på, og sier regjeringen må åpne opp. Kjenner du presset fra alle kanter nå?

– Det er klart at vi ønsker oss tilbake til en normal hverdag alle sammen. Vi skal gjennom en smittetopp, og den ligger fortsatt foran oss sier FHI. Da må vi passe på at vi har beredskapsfunksjoner og et sykefravær som er håndterbart, sier Kjerkol.

Beslutning neste uke

Etter det NTB forstår, venter regjeringen nå på de siste faglige innspillene fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og ekspertgruppen som ledes av økonomiprofessor Steinar Holden.

En beslutning vil så bli tatt i regjering neste uke.

Det tas forbehold om at det faglige grunnlaget må vurderes grundig. Men etter at FHI la fram sin nye risikovurdering onsdag, regnes det som overveiende sannsynlig at det vil være rom for større lettelser i smittevernrestriksjonene, får NTB opplyst.