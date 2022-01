Nei til ekstra lønnsløft for offentlig ansatte i år

Forhandlingsleder Steffen Handal i arbeidstakerorganisasjonen Unio gikk tidligere denne uken ut med et forslag til sine rivaler Fagforbundet i LO om å bruke årets tariffoppgjør til å gi et ekstra lønnsløft for offentlig sektor.

Nå får han svar, fra det største LO-forbundet i privat sektor: Fellesforbundet. Og forbundsleders Jørn Eggums svar er krystallklart. Dette kan Unio bare glemme.

UNIO: Steffen Handal. Bildet er fra streik i kommunesektoren, mai 2021. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Unio får stille seg i kø, og når de forhandler får de gjøre sin prioritering innenfor rammen. For det gjør vi i frontfaget, sier Jørn Eggum til TV 2.

Unio-frieri

Steffen Handal er forbundsleder i Utdanningsforbundet. Lærere og Sykepleiere utgjør de to største gruppene i Unio, og begge har sikgnalisert friske lønnskrav foran årets hovedtariffoppgjør. Men Handals Frieri til Fagforbundet i LO, som organiserer ansatte i kommunal sektor, møter en iskald skulder fra LOs nest-største forbund, Fellesforbundet i privat sektor.

Og nettopp Fellesforbundet representerer frontfaget - konkurranseutsatt sektor i industrien, som i et forbundsvist tariffoppgjør tradisjonelt setter den rammen som alle andre grupper i samfunnet må forholde seg til.

– Hvis Unio vil ha høyere lønn for eksempel for lærere og sykepleiere, så må det gå på bekostning av andre Unio-medlemmer ikke dere i privat sektor?

Ordne opp selv!

– Det må de prioritere selv. Jeg synes det i hvert fall er helt hårreisende hvis vi skal blande politikk inni dette her, sier Fellesforbundets leder, Jørn Eggum.

POLITIKK: Forbundets leder, Jørn Eggum vil ikke blande inn politikk. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han gjør det klar at Fellesforbundet står klar til å ta føringen i vårens lønnsoppgjør og sette et tak og en ramme for hva som kan gis av lønnstillegg i 2022, uten å svekke norsk konkurranseevne. Og vhis han får innfridd sine krav, vil det bety reallønnsøkning for de aller fleste.

– Nå er det vanlige arbeidsfolks tur. Mange bedrifter har tjent gode penger, til tross for corona-epidemien. Pristtigningen i fjor var på nærmere 3,5 prosent , mens lønningen økte med bare 2,8. Det betyr at vi tapte i kjøpekraft i 2021. Det skal vi ha igjen i år, men hva det betyr i prosent og kroner og øre skal vi komme tilbake til i februar, sier Jørn Eggum.