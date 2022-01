Solid børsåpning i USA før rentebeslutning

Etter omtrent 20 minutters handel hadde den industritunge Dow Jones-indeksen løftet seg 1 prosent. S&P var opp 1,5 prosent, og den bredere Nasdaq var opp 1,9 prosent.

Teknologiselskapet Microsoft gjorde det bedre under åpningen enn ventet, noe som også bidro til å gi gigantene Apple og Amazon et løft.

De gode resultatene flyttet også oppmerksomheten bort fra Ukraina etter at USA tirsdag truet med strenge sanksjoner mot Russland. Markedet venter også på en rentebeslutning fra USAs sentralbank Federal Reserve.

Det var også markant oppgang på Oslo Børs onsdag. Hovedindeksen steg 2,82 prosent og endte på 1.184,23 poeng. Oljeprisen nærmer seg 90 dollar fatet.

Mandag denne uken falt hovedindeksen på Oslo Børs 3,5 prosent. Det var det største fallet siden september 2020, men med oppgang to dager på rad har børsen hentet seg inn igjen.

Det skjer samtidig som det stort sett er oppgang på verdens børser.

Oljeprisen stiger videre, og nordsjøoljen handles onsdag ettermiddag for like under 90 dollar fatet.