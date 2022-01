To spillere smittet etter kollapsen

Landslagslege Thomas Torgalsen bekrefter på onsdagens pressetreff at håndballgutta har fått de to første positive koronatilfeller under EM.

Det gjelder Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud, som begge testet positivt etter tirsdagens tap mot Sverige.

– De ble selvfølgelig lei seg fordi de ikke kunne fortsette å være med til den siste kampen, og de var bekymret for å være her de fem dagene, pluss usikkerheten rundt testingen etterpå, men det hjalp godt da vi forklarte at vi kunne frakte dem hjem, sier Torgalsen.

Torgalsen frykter at det kan komme flere positive tester i troppen.

– Det har vist seg at når noen først har fått, har det kommet flere de neste dagene, sier Torgalsen til TV 2.

POSITIV: Magnus Gullerud er koronasmittet. Foto: RADOVAN STOKLASA / REUTERS

Spillerne ble ikke med laget til Budapest, der Norge skal spille mot kamp om femteplass fredag ettermiddag. Bergerud og Gullerud er inntil videre isolert i Bratislava. Torgalsen opplyser at Håndballforbundet skal ordne privat transport hjem for duoen.

– Det vil stort sett dreie seg om å kjøre privatbil, forklarer landslagslegen.

Kristian Sæverås spilte det meste av kampen mot Sverige, da førstekeeper Bergerud følte seg syk dagen før, men han testet negativt på test.

Torgalsen tror smitten har kommet under kamp eller i møte med pressen.

Norge avslutter håndball-EM mot Island eller Frankrike fredag ettermiddag.