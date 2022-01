Frp krever at utenriksministeren redegjør om Taliban-besøket i Stortinget

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) må redegjøre om Tablian-besøket for Stortinget, krever Fremskrittspartiet.

– Vi forlanger at utenriksministeren kommer til Stortinget. Det er mange ubesvarte spørsmål rundt dette svært omstridte besøket som vi må få svar på. Frp vil ha en gjennomgang av hele saken, sier Frp-leder Sylvi Listhaug (Frp) i en pressemelding.

Listhaug mener det er uhørt at Stortinget ikke ble orientert i forkant av besøket.

– Regjeringen har visst i 14 dager hvem som skulle komme til Norge. Dette var også før møtet i den utvidede utenrikskomiteen der regjeringen ikke fortalte om disse forhandlingene. Jeg stiller også spørsmål ved om hvordan er det mulig at landets statsminister ikke hadde oversikt over hvilke terrorister som kom til Norge som representanter for Taliban, sier Listhaug.

Hun ønsker også at Huitfeldt forklarer for Stortinget hvorfor Ap og Sp i det hele tatt tok initiativ til Taliban-møtene.

– Det naturlige ville vært at det internasjonale samfunnet tok et slikt initiativ og valgte et sted som ikke bidrar til legitimering av en terrororganisasjon, sier hun.