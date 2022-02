TV 3 gjør endringer etter kritikk fra deltaker: – Vi har dessverre hengt etter

Artist Omer Bhatti er en av deltakerne i årets sesong av kokkeprogrammet, som hadde premiere mandag 21. januar på TV 3.

Bhatti sier han ikke kunne smake på 95 prosent av all maten på «Camp Kulinaris».

– Det var en kjempeutfordring, sier Bhatti til God kveld Norge.

Fikk problemer

Som eneste veganer hadde han store problemer på kjøkkenet, for selv om han håndterte både kjøtt, egg og andre matvarer, nektet han å smake på noe som ikke er vegansk.

– Jeg føler jeg er ganske god på kjøkkenet. Jeg har blitt det etter at jeg ble veganer, som er for seks-syv år siden. I korona-tiden har jeg «steppa up gamet», og nå føler jeg at jeg er en ganske bra vegankokk.

At Bhatti kan lage mat, er programleder og mesterkokk Kjartan Skjelde (45) enig i. Han kåret Bhatti til gruppas beste kokk i første program, noe som gjør Bhatti fredet den første uka. Dette til tross for at han ikke kunne smake på egen rett.

– Det er ikke noe veganmat der i det hele tatt. Overhodet ikke. Jeg føler de burde ta med det til neste sesong. Kanskje gjøre det litt enklere for veganere? Siden vi er i 2022 nå. Det er et stort marked for det.

I God kveld Norge-videoen øverst i saken forteller Bhatti om hvilke deltakere som lagde mest drama under produksjonen.

DELTAKERE: Håvard Lilleheie, Christopher Mørch Husby og Omer Bhatti er alle med i den ferske sesongen. Foto: TV 3/Nent

Lover endringer

Ifølge tall fra 2020 er det rundt åtte prosent av den norske befolkningen som ikke spiser kjøtt.

Jonas Møller, programredaktør i NENT (Nordic Entertainment Group, eierne av TV 3 og Viaplay) lover endringer i neste sesong.

– Dette har Omer helt rett i. «Camp Kulinaris» skal være et relevant program, samt fungere som matmessige pionerer og her har vi dessverre hengt etter. Vegansk uke ligger derfor allerede i planene for en eventuell neste sesong, og vi håper at selv Omer kommer til å bli imponert.

Bhatti beskriver uansett Camp Kulinaris som en fantastisk opplevelse, og er ikke bitter for at det ikke var mer tilrettelagt for ham. Da han ble spurt om å være med på programmet, sa han tydelig at han ikke ville gå imot sine veganske retningslinjer, noe produksjonen ikke nølte med å godta.

I videoen øverst i saken forteller Bhatti om et rituale han må gjøre hver dag for å fungere, men som ble forstyrret av de andre deltakerne.

Får ros

Steffen Tretvoll Althand er i styret i Norsk vegansamfunn (NVS). Han syns endringen i «Camp Kulinaris» kommer i seneste laget, men omtaler likevel nyheten som positiv.

– Vi tenker at det er bra, og på tide at «Camp Kulinaris» og andre matprogrammer gjenspeiler den økende interessen rundt å gå vekk fra animalsk, og over til plantebasert mat i samfunnet. Men enda viktigere for oss er at ved å velge å øke fokus på vegansk mat reduserer de også bruken av dyr. Veganere tar avstand fra all utnyttelse av dyr, spesielt når det kommer til å ta livet av dem for underholdning, sier han, og fortsetter:

– NVS mener at det er viktig at personer med innflytelse som Omer Bhatti og andre profilerte løfter frem dette, og vi ønsker å benytte anledningen til å anerkjenne dem for sin innsats for dyrene og synliggjøring av dette problemet. At det tilsynelatende fører til endringer og ikke bare debatt, bekrefter at de gjør en viktig jobb for dyrene.