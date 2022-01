NAF: – Ap og Sp bryter løftet fra Hurdal om lavere avgifter på bensin og diesel!

I Hurdalsplattformen, som regjeringspartiene Ap og Sp ble enige om etter valget, står det svart på hvitt et løfte som ikke kan misforstås: « Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter.»

Men fra nyttår økte de samlede avgiftene til staten med 30 øre per liter, har Norges Automobilforbund (NAF) regnet ut. Nå krever de at regjeringen holder løftet fra Hurdal, og senker avgiftene.

Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF krever at at regjeringen holder Hurdalsløftet. Foto: Marte Christensen / TV 2

På toppen av strøm og renter

– For folk flest blåser det nå fra fire kanter; trusselen om økte renter, sammen med økte strømpriser, økte matpriser og økte drivstoffpriser. Samtidig ser jo folk at staten tjener store penger på blant annet økte energipriser. Mange er urolige nå, og med god grunn, sier politisk rådgiver Thor Egil Braadland i NAF.

Bilorganisasjonen krever nå at finansminister Trygve Slagsvold Vedum innfrir.

– Avgiftene på drivstoff må ned! Milliardene sitter løst når man skal kompensere strømprisen, og godt er det. De burde sitte løst også når det er snakk om avgifter på rekorddyr drivstoff, sier Braadland.

– Ikke alle har råd til elbil

Han legger til at elbil selvsagt er et alternativ for mange, men slett ikke alle, og slett ikke i distriktene. Det er fremdeles ganske få rimelige brukte elbiler på markedet, og mange har ikke råd til å anskaffe seg ny bil.

Finansministeren kan ikke love avgiftslettelser på drivstoff. Han mener Høy råoljepris og lav kronekurs må ta skylden for at pumpeprisen mange steder nå har passert 20 kroner per liter.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener pendlerfradraget hjelper på situasjonen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Dessuten har vi økt pendlerfradraget kraftig, og det avhjelper situasjonen mye mer enn effekten av lavere avgift på bensin og diesel ville gjort, sier Vedum.

NAF kjøper ikke argumentet. De er fornøyde med økt pendlerfradrag, men er like opptatt av lettelser for flertallet av bilistene, som ikke er pendlere. Organisasjonen kjøper heller ikke Vedums påpekning av at den forrige regjeringen Solberg i sitt forslag til statsbudsjett hadde foreslått et enda høyere avgiftsnivå:

– Trygve Slagsvold Vedum må innfri løftene han ga i valgkampen. Senterpartiet styrer Finansdepartementet, og de gikk til valg på lavere drivstoffavgifter, i en forståelse av at økte drivstoffpriser og -avgifter treffer distriktene hardest. Det har han rett i. Folk flest i distriktene kjører bensin- eller dieselbiler. Elbiltettheten er nesten ti ganger så høy i de mest sentrale strøkene som den er i distriktskommunene, sier Thor Egil Braadland.

Bilistene oppgitt

Og de bilistene TV 2 snakket med på forskjellige bensinsasjoner i Oslo-området onsdag er enige med NAF:

Waseem Khawaja mener folk lider nå som prisene er så høye. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Jeg vet ikke hva man skal si. Skal man gi dem litt mer tid på å innfri løftene sine, eller skal vi begynne å hyle og skrike? For folk lider nå! sier bilist Waseem Khawaja som har fylt tanken på Vinterbro. Han betalte over 20 kroner literen onsdag ettermiddag.

Emil Rosenquist driver et lite transportfirma sammen med sin bror, og de merker også de rekordhøye drivstoffprisene godt.

Yrkessjåfør Emil Rosenquist merker at det har blitt dyrere for firmaet nå som bensinprisen er så høy. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Dette er blitt altfor dyrt. Her må myndighetene foreta seg noe. Drivstoffprisene i Norge bør ned dit de var, omkring 13 - 14 kroner literen, mener Rosenquist.

Kjell Bidne synes det er dårlig gjort at regjeringen ikke har holdt det de lovet i hurdalsplattformen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Også Kjell Bidne, som betalte rett under 20 kroner literen på Nedre Bekkelaget i Oslo krever handling:

– Jeg synes det er veldig dårlig gjort av dem å ikke holde det de lover.

– Synes du det er dyrt?

– Veldig dyrt!